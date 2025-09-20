Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/9/2025 - XSHG 20/9

XSHG 20/9. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 20/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 20/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/9/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 20/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang có các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 20/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.