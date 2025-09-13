Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/9/2025 - XSHG 13/9

XSHG 13/9. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 13/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 13/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/9/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 13/9/2025

Xem thêm KQXS Hậu Giang các ngày quay số mở thưởng trước

- XSHG 6/9, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 6/9/2025

XSHG 6/9, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay ngày 6/9/2025.

- XSHG 30/8/2025

XSHG 30/8, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay ngày 30/8/2025.

- XSHG 23/8/2025

XSHG 23/8, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay ngày 23/8/2025.

- XSHG 16/8/2025

XSHG 16/8, kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay ngày 16/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang có các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Xổ số miền Nam thứ Ba mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 13/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.