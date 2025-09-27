Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/9/2025 - XSHG 27/9

XSHG 27/9. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/9/2025 mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 27/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 27/9/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 27/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang có hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do đài TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.

