Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/10/2025 - XSHG 4/10

XSHG 4/10. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả XSHG 4/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/10/2025 - XS đài Hậu Giang thứ Bảy ngày 4/10/2025

Xem thêm KQXS Hậu Giang các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSHG 27/9, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 27/9/2025

XSHG 27/9, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/9/2025.

- XSHG 20/9/2025

XSHG 20/9, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/9/2025.

- XSHG 13/9/2025

XSHG 13/9, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/9/2025.

- XSHG 6/9/2025

XSHG 6/9, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 6/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Hậu Giang có các hạng giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 chữ số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 chữ số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 chữ số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 chữ số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 chữ số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 chữ số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 chữ số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 chữ số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 4/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.