Trọng tài Trung Quốc bị tố có thái độ không đúng mực với cầu thủ Indonesia

(VTC News) -

"Khi trận đấu kết thúc, tôi muốn bắt tay trọng tài, nhưng họ từ chối. Ý tôi là tôi luôn cố gắng tôn trọng. Tôi có mặt trên sân, và tôi đảm bảo tất cả các cầu thủ tránh xa trọng tài", trung vệ Jay Idzes trả lời truyền thông Indonesia sau trận đấu gặp Iraq.

Ở trận cuối cùng tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Indonesia đụng độ đội tuyển Iraq. Thực tế, đại điện Đông Nam Á thi đấu không đến nỗi nào nhưng phải nhận bàn thua ở phút 76. Zidan Iqbal sút xa hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Jay Idzes phàn nàn về ông Ma Ning.

Phút 86, tiền đạo Ole Romeny phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Ma Ning của Indonesia do phạm lỗi với hậu vệ Iraq. Tuy nhiên, việc cầu thủ áo trắng lăn lội trên sân câu giờ, cùng một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài khiến tình hình trở nên mất kiểm soát.

Cổ động viên Indonesia liên tục ném các vật thể lạ như cốc nước, chai và bất kể thứ gì có sức nặng hướng về phía trọng tài Ma Ning. Vị vua áo đen người Trung Quốc lập tức di chuyển vào khu vực an toàn và trao đổi với quan chức trận đấu.

Ông Ma Ning có nhiều quyết định khác khiến cổ động viên Indonesia không hài lòng. Giữa hiệp 2, Romeny bị Zaid phạm lỗi thô bạo ngăn cản một tình huống có thể đối mặt với thủ môn, nhưng hậu vệ Iraq chỉ nhận thẻ vàng. Trong thời gian bù giờ, chính Zaid nhận thẻ vàng thứ hai vì đánh nguội cầu thủ Indonesia trong vòng cấm. Đáng tiếc, Kevin Diks lại bị phạt trước vì lỗi cao chân nên Indonesia mất phạt đền.

"Tôi cố gắng lịch sự với trọng tài. Và mặc dù họ đưa ra một số quyết định không có lợi cho chúng tôi, chúng tôi vẫn phải tôn trọng họ. Tôi luôn cố gắng tôn trọng mọi người, trọng tài, ủy ban, tất cả mọi người, nhưng hôm nay, theo tôi, có một số điều không ổn. Cuối cùng, quyết định vẫn nằm trong tay trọng tài, vì vậy chúng tôi phải chấp nhận thôi", Jay Idzes nói.