Toyota Vios: Mẫu sedan hạng B duy nhất lọt Top 10 xe bán chạy năm 2025

Kết thúc năm 2025, Toyota Vios đạt doanh số 13.424 xe, đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Nếu nhìn lại giai đoạn 2020 - 2022, khi mẫu xe này thường xuyên giữ ngôi vương với doanh số vượt ngưỡng 20.000 xe mỗi năm, có thể thấy vị thế của Vios đã bị thu hẹp đáng kể.

Tuy nhiên, sự cô độc của Vios trong danh sách năm nay lại mang một ý nghĩa khác. Trong khi các đối thủ trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City vốn từng bám đuổi rất sát nay đã văng khỏi Top 10, Vios vẫn giữ được vùng an toàn nhất định để tồn tại.

Toyota Vios 2025 vẫn duy trì sức hút nhờ thiết kế hiện đại cùng uy tín về sự bền bỉ, tính kinh tế sau nhiều năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Lý do quan trọng nhất giúp Vios duy trì được vị thế này chính là sự tổng hòa của những giá trị mang tính biểu tượng tại thị trường Việt Nam: Lành, bền và tiết kiệm. Trong tầm giá 450- 550 triệu đồng, Vios vẫn được coi là phương án đầu tư an toàn nhất.

Với nhóm khách hàng coi ô tô là tài sản lớn, khả năng vận hành ổn định qua nhiều năm mà ít lỗi nhỏ của Toyota một ưu điểm lớn. Chi phí bảo trì thấp cùng mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng giúp chủ sở hữu, đặc biệt là những người làm kinh doanh vận tải, tối ưu hóa lợi nhuận.

Vios còn sở hữu giá trị lớn là khả năng giữ giá khi bán lại. Trong khi nhiều hãng xe mới gia nhập thị trường hay xe điện thường bị sụt giảm giá trị nhanh chóng sau vài năm sử dụng do sự thay đổi về mẫu mã hoặc pin, Vios vẫn giữ được tính thanh khoản cực cao.

Trên thị trường xe cũ, Vios luôn là mẫu xe dễ mua, dễ bán nhất. Điều này tạo nên sự yên tâm cho nhóm khách hàng trung lưu vốn luôn tính toán đến phương án "đổi xe" trong tương lai mà không muốn chịu lỗ sâu.

Dù đề cao tính thực dụng, Vios vẫn được trang bị màn hình giải trí lớn và gói công nghệ an toàn hiện đại, xóa bỏ định kiến nghèo nàn về tiện nghi trước đây.

Sự thông dụng của Vios cũng tạo nên lợi thế về dịch vụ mà hiếm mẫu xe nào có được. Với cộng đồng người dùng lớn, việc tìm kiếm linh kiện thay thế hay sửa chữa Vios có thể thực hiện ở bất cứ đâu, từ những garage chính hãng đến các tiệm sửa xe nhỏ lẻ.

Đối với những người thường xuyên di chuyển đường dài hoặc sống ở các khu vực tỉnh lẻ, nơi hạ tầng trạm sạc xe điện chưa thực sự đồng bộ, một chiếc xe xăng như Vios vẫn mang lại sự chủ động và tin cậy tuyệt đối.

Dù đề cao tính thực dụng, nhưng Toyota cũng đã có những điều chỉnh kịp thời để Vios không trở nên lạc hậu. Phiên bản 2025 tiếp tục duy trì vẻ ngoài thời trang, hiện đại với những đường nét chau chuốt, phù hợp cho cả mục đích công việc lẫn phục vụ gia đình.

Việc tích hợp các tính năng an toàn hiện đại trong gói Toyota Safety Sense cũng giúp mẫu xe này xóa bỏ định kiến "nghèo nàn trang bị” của các đời trước. Điều này giúp Vios vừa giữ chân được tệp khách hàng cũ, vừa thuyết phục được những người trẻ mua xe lần đầu cần một phương tiện vừa đẹp, vừa kinh tế nhưng vẫn đủ dùng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện đơn độc của Vios trong Top 10 cho thấy sự thoái trào của dòng sedan gầm thấp. Sự vươn lên mạnh mẽ của các mẫu SUV đô thị và xe điện hạng A, B cho thấy thị hiếu người Việt đang dịch chuyển sang sự đa dụng và công nghệ xanh.

Vios đang ở trong cuộc chiến phòng ngự, nơi dòng xe phải tận dụng tất cả những uy tín về thương hiệu và sự thực dụng để chống lại sức ép từ những dòng xe mới. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Toyota Vios vẫn là một tượng đài khó bị thay thế hoàn toàn trong tương lai gần.