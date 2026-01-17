Volvo sử dụng sách của tác giả Việt làm quà tặng thương hiệu

(VTC News) -

Khi quà tặng thương hiệu chuyển dịch từ vật chất sang tri thức

Trong nhiều năm, quà tặng doanh nghiệp thường mang tính biểu trưng nhiều hơn là giá trị sử dụng lâu dài. Dù được đầu tư về hình thức, không ít vật phẩm nhanh chóng rơi vào quên lãng sau thời gian ngắn.

Khi hành vi tiêu dùng thay đổi, khách hàng ngày càng quan tâm đến chiều sâu trải nghiệm, những món quà có khả năng gợi mở suy ngẫm và tạo kết nối cảm xúc được đánh giá cao hơn.

Cuốn Hành trình Volvo – ấn bản giới hạn được Volvo sử dụng làm quà tặng thương hiệu.

Với các thương hiệu cao cấp, xu hướng tặng tri thức, tặng câu chuyện hay tặng trải nghiệm đang dần trở thành lựa chọn chiến lược. Volvo, thương hiệu gắn liền với triết lý “lấy con người làm trung tâm”, là một trong những hãng kiên định theo đuổi cách tiếp cận này.

Trong hệ giá trị của Volvo, quà tặng không đơn thuần là phần bổ sung cho sản phẩm, mà là cách kéo dài hành trình trải nghiệm thương hiệu sau thời điểm giao xe.

Theo đại diện Volvo, triết lý cốt lõi của hãng luôn xoay quanh ba yếu tố: con người, an toàn và bền vững. Đây là những giá trị không thể truyền tải trọn vẹn chỉ bằng hình ảnh hay khẩu hiệu, mà cần thời gian, chiều sâu và sự chiêm nghiệm.

Triết lý lấy con người làm trung tâm là nền tảng trong cách Volvo xây dựng trải nghiệm thương hiệu.

Sách, vì vậy, trở thành hình thức quà tặng phù hợp. Khác với các vật phẩm tiêu dùng nhanh, sách cho phép người đọc tiếp cận thông tin theo nhịp độ cá nhân, có thể đọc lại nhiều lần và mỗi lần đều mang đến những góc nhìn mới. Khi được sử dụng như một quà tặng thương hiệu, sách không chỉ được “nhận” mà còn trở thành một phần của đời sống tinh thần người sở hữu.

Với Volvo, lựa chọn này phản ánh mong muốn xây dựng mối quan hệ dài hạn với khách hàng – nơi trải nghiệm thương hiệu không dừng lại ở sản phẩm, mà tiếp tục được bồi đắp qua tri thức và giá trị sống.

Dong Anh Pham và “Hành trình Volvo”: Tiếng nói bản địa kể câu chuyện toàn cầu

Cuốn sách được Volvo lựa chọn là Hành Trình Volvo của tác giả Dong Anh Pham. Tác giả là người Việt, đồng thời có quá trình nghiên cứu, quan sát và trải nghiệm Volvo ở nhiều góc độ, từ lịch sử hình thành, triết lý an toàn cho đến văn hóa Bắc Âu đứng sau thương hiệu.

Điểm đáng chú ý là Hành trình Volvo không được viết như một ấn phẩm quảng bá. Thay vào đó, cuốn sách ghi lại hành trình trải nghiệm cá nhân, kết nối giữa con người, xe, văn hóa và triết lý sống. Volvo xuất hiện trong tác phẩm không chỉ với tư cách một thương hiệu ô tô, mà như một hệ giá trị gắn với cách con người suy nghĩ về an toàn, trách nhiệm và sự bền vững.

Tác giả Dong Anh Pham trong chuyến nghiên cứu và trải nghiệm tại Bảo tàng World of Volvo, Thành phố Gothenburg, Thuỵ Điển.

Ngôn ngữ trong sách gần gũi với độc giả Việt Nam, nhưng vẫn giữ được tinh thần tiết chế, chậm rãi và chiều sâu đặc trưng của tư duy Bắc Âu. Chính sự cân bằng này đã khiến cuốn sách trở thành lựa chọn phù hợp để Volvo kể câu chuyện thương hiệu tại thị trường Việt Nam thông qua một tiếng nói bản địa.

Việc Volvo sử dụng sách của tác giả Việt làm quà tặng thương hiệu cho thấy sự tin tưởng vào giá trị sáng tạo bản địa. Thay vì áp đặt những thông điệp được xây dựng từ trụ sở toàn cầu, Volvo lựa chọn cách tiếp cận mềm mại hơn: Tìm kiếm những góc nhìn hiểu thị trường, hiểu khách hàng và có khả năng chuyển tải giá trị thương hiệu bằng ngôn ngữ địa phương.

Xu hướng này đang ngày càng rõ nét trong chiến lược của nhiều thương hiệu quốc tế tại châu Á. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự khác biệt không còn nằm ở việc đồng nhất hóa trải nghiệm, mà ở khả năng bản địa hóa tinh tế – nơi câu chuyện toàn cầu được kể bằng cảm xúc và chiều sâu phù hợp với từng thị trường.

Giá trị gia tăng cho khách hàng Volvo tại Việt Nam

Đối với khách hàng, cuốn sách không chỉ là một món quà đi kèm sản phẩm. Đó là một hành trình suy ngẫm được trao gửi cùng chiếc xe. Qua từng trang sách, người đọc có cơ hội hiểu sâu hơn về triết lý đứng sau thương hiệu mình lựa chọn, từ đó hình thành mối liên kết cảm xúc bền vững hơn.

Trải nghiệm sở hữu Volvo vì thế không dừng lại ở khoảnh khắc mua bán, mà tiếp tục được kéo dài trong đời sống tinh thần của khách hàng – đúng với cách mà thương hiệu này theo đuổi suốt gần một thế kỷ.

Trong một thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những lựa chọn tinh tế và có chiều sâu như vậy chính là yếu tố giúp thương hiệu tạo dựng khác biệt lâu dài – không chỉ bằng sản phẩm, mà bằng giá trị mà họ mang lại cho cộng đồng người dùng.