Tông trúng đuôi xe bồn trên Quốc lộ 5 lúc rạng sáng, cabin xe đầu kéo nát bét

(VTC News) -

Khoảng 5h ngày 12/9, tại Km 42+900, Quốc lộ 5 chiều Hải Phòng đi Hà Nội địa phận xã Lai Cách, TP Hải Phòng, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa nhiều xe.

Vụ tai nạn khiến các xe hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT cho biết, vụ tai xảy ra giữa xe container, xe bồn và xe đầu kéo chở sắt thép. Do xe bồn và xe container đang chạy phía trước va chạm nhẹ, xe đầu kéo chở sắt thép chạy phía sau không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào phía sau xe bồn.

Cú tông mạnh khiến cabin xe đầu kéo bị biến dạng, các cuộn sắt để trên rơ moóc phóng về phía trước theo quán tính và văng xuống đường. Tài xế xe đầu kéo chở sắt bị gãy chân.

Xe ô tô đầu kéo BKS 34C-071.xx kéo sơ mi rơ moóc BKS 15R-024.xx do anh Hứa Văn Mạnh (SN 1976 trú tại Phú Thái, Hải Phòng) cầm lái. Xe ô tô BKS 15H-063.xx chưa xác định người cầm lái.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT trên tuyến Quốc lộ 5 có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.