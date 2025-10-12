Tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng cho 4 tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả mưa bão

(VTC News) -

Ngày 12/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ (lần 2).

Theo đó, 400 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 sẽ được chi cho 4 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Trong đó, Thái Nguyên nhận 250 tỷ đồng, Cao Bằng nhận 80 tỷ đồng, Lạng Sơn nhận 50 tỷ đồng và Bắc Ninh nhận 20 tỷ đồng. Đây là lần hỗ trợ thứ hai trong chưa đầy nửa tháng qua mà Chính phủ dành cho các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu của cơn bão số 11.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền đúng mục đích, đúng đối tượng, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Hôm 8/10, Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng cho bốn tỉnh nói trên để kịp thời cứu trợ và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, Thái Nguyên nhận 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ, Lạng Sơn 30 tỷ, Bắc Ninh 30 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã hứng chịu 9 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó 5 cơn đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 33.500 tỷ đồng, làm 238 người chết và mất tích.

Trong đó, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 11, thống kê sơ bộ đến nay có 15 người chết và mất tích, 7 người bị thương; trên 16.900 nhà bị ngập (tập trung tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội).