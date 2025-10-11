Hơn 907 tỷ đồng ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ

(VTC News) -

Thông tin từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến 17h ngày 11/10, các cá nhân, tổ chức, đơn vị đã đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với tổng số tiền hơn 907 tỷ đồng.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup đóng góp 500 tỷ đồng để phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm và MTTQ Việt Nam triển khai hỗ trợ trực tiếp tại 12 tỉnh, gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Bắc Ninh.

Thành phố Hà Nội ủng hộ 100 tỷ đồng, chuyển trực tiếp tới MTTQ các địa phương; TP Cần Thơ hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho 5 tỉnh: Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Trước đó, ngày 3/10, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ đợt 1 số tiền 265 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương cho 17 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả bão số 10.

Cụ thể, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng; Ninh Bình và Thanh Hóa mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi tỉnh 15 tỷ đồng; 6 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên cùng 3 thành phố Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng mỗi địa phương 10 tỷ đồng.

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật, công khai danh sách ủng hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, căn cứ tình hình thiệt hại thực tế và nguồn lực huy động, Ban sẽ tiếp tục phân bổ hỗ trợ giúp người dân vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sau thiên tai.