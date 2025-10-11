Đóng

Cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ qua VNeID, kiểm tra sao kê tức thời

(VTC News) -

Người dân có thể đăng nhập vào ứng dụng VNeID, nhấn truy cập vào chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID.

Mạnh Hùng
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới