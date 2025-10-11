+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ qua VNeID, kiểm tra sao kê tức thời
(VTC News) -
Người dân có thể đăng nhập vào ứng dụng VNeID, nhấn truy cập vào chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên VNeID.
Mạnh Hùng
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ qua VNeID, kiểm tra sao kê tức thời
12:43 11/10/2025
Tech360
Người thợ Hà Nội nắn hình hài từ silicon, mang phép màu cho người khiếm khuyết
12:42 11/10/2025
Kinh tế
Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội Đảng
12:34 11/10/2025
Chính trị
Cho người lạ mượn ô tô 3 tỷ để đi du lịch miễn phí gây sốt ở Trung Quốc
12:25 11/10/2025
Chuyện bốn phương
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh, kết thúc chuyến thăm Triều Tiên
12:21 11/10/2025
VTC NEWS TV
Khách chi hơn 110 tỷ USD trong 'siêu tuần lễ Vàng' của Trung Quốc
12:18 11/10/2025
Thế giới
Xót xa hình ảnh trường học ở Thái Nguyên tan hoang sau bão lũ
12:09 11/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Xuyên đêm khắc phục tuyến đường sắt bị lũ cuốn ở Trung Giã
11:59 11/10/2025
Đời sống
Chui vào thùng xe tải, tài xế bị đá vùi lấp tử vong
11:55 11/10/2025
Bản tin 113
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 12/10: Song Ngư vượng phát, Bọ Cạp cần bình tĩnh
11:25 11/10/2025
Lịch vạn niên
Công an Lâm Đồng giải cứu 3 sinh viên bị ‘bắt cóc online’
11:19 11/10/2025
Bản tin 113
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà, 5 người tử vong
11:15 11/10/2025
Phòng chống cháy nổ
Vụ cháy khiến 5 người chết: 'Nghe kêu cứu, tôi cầm xà beng phá cửa nhưng bất lực‘
11:09 11/10/2025
Tin nóng
Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo phát triển tuyến metro số 4 TP.HCM
11:08 11/10/2025
Đầu Tư
Cận cảnh Drone Viettel vận chuyển hàng cứu trợ tại vùng lũ
10:59 11/10/2025
Khám phá
Hiện trường vụ cháy khiến 5 người chết thương tâm ở Hà Nội
10:58 11/10/2025
Tin nóng
Thủ tướng: Thiếu nhà ở thương mại giá hợp lý, nhà ở xã hội vẫn xây chậm
10:54 11/10/2025
Bất động sản
Kết nối Huế - TPHCM: Cơ hội vàng cho hàng Việt trên thị trường bán lẻ
10:51 11/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 12/10/2025: Dậu tốt đẹp, Dần vận xui
10:41 11/10/2025
Lịch vạn niên
HUBT gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
10:41 11/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bảo mật bằng AI: Con dao hai lưỡi
10:38 11/10/2025
AI
MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' năm 2025
10:31 11/10/2025
Kinh tế
Theo chân bộ đội vào vùng 'tâm lũ' ở Hà Nội, cứu trợ gần 6.000 người bị cô lập
10:24 11/10/2025
Sống đẹp
Phạm Quỳnh Anh hiếm hoi nhắc về chồng cũ sau 7 năm ly hôn
10:06 11/10/2025
Ca Nhạc
Danh hài từng là nhân viên cây xăng, giờ ở biệt thự 12.000 m² tại Mỹ
10:00 11/10/2025
Sao Việt
Chứng khoán Việt Nam thăng hoa, lộ diện 10 doanh nhân giàu nhất sàn
10:00 11/10/2025
Doanh nhân
Lừa bán đất trên giấy được hơn 3,5 tỷ đồng, ‘nữ quái’ bỏ trốn đi làm công nhân
09:56 11/10/2025
Bản tin 113
Tin mưa lớn cục bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ chiều 11/10 đến 20/10
09:50 11/10/2025
Đời sống
Văn hoá là 'sợi tơ hồng' kết nối các quốc gia
09:20 11/10/2025
Văn hóa - Giải trí
Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội
09:13 11/10/2025
Phòng chống cháy nổ