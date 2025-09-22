Thủ tướng: Phải phấn đấu để giá nhà thương mại phù hợp thu nhập của người dân

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung này khi phát biểu kết luận họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, diễn ra chiều 22/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Theo Thủ tướng, để góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường bất động sản, các đột phá về thể chế và hạ tầng đã, đang và sẽ được đẩy mạnh.

"Chúng ta phải phấn đấu để giá nhà thương mại ở mức hợp lý, phù hợp bản chất thị trường, phù hợp với nền kinh tế Việt Nam, phù hợp thu nhập của người dân; mục tiêu là người dân có điều kiện về nhà ở thuận lợi, phù hợp, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân", Thủ tướng nhấn mạnh và nêu thực tế gói tín dụng 145.000 đồng cho vay nhà ở xã hội chưa giải ngân được nhiều.

Khẳng định phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội là vấn đề lớn, đại sự của quốc gia, của Nhân dân, Thủ tướng nêu rõ quan điểm phải có nhiều giải pháp tổng thể, toàn diện và bao trùm, thông thoáng, hiệu quả; đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, người dân, giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Chỉ đạo một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đề nghị, bên cạnh quy định dành tối thiểu 20% diện tích dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội, cần nghiên cứu dành 20% diện tích dự án nhà ở xã hội cho nhà ở thương mại.

Cùng đó là áp dụng các giải pháp kéo giảm giá bất động sản, tăng nguồn cung để đáp ứng cung cầu, thông qua giải quyết các dự án tồn đọng, thúc đẩy nhà ở xã hội, giảm giá đất, giảm chi phí, giải quyết vấn đề hạ tầng về giao thông, điện nước, viễn thông…

Về giá đất, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước; sử dụng đất có hiệu quả; thủ tục đơn giản, thông thoáng, giảm tiền kiểm, tập trung hậu kiểm.

Thủ tướng cũng lưu ý việc nghiên cứu quy định mới về ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội; giao các địa phương linh hoạt điều chỉnh.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan lãi suất cho vay, thời gian cho vay phù hợp, thủ tục thuận lợi; có chính sách và chế tài phù hợp với các ngân hàng làm tốt và làm chưa tốt; các ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào và ứng dụng khoa học công nghệ để tiết giảm chi phí.

Về phía các địa phương, cần cân đối ngân sách để đầu tư cho hạ tầng và hỗ trợ lãi suất cho vay.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu để Chính phủ ban hành nghị quyết, giao một số doanh nghiệp có năng lực, có tâm, có tài triển khai một số dự án nhà ở xã hội theo nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì luật hóa, những vấn đề còn đang biến động thì xây dựng quy định dưới luật để điều chỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 9, thị trường bất động sản ghi nhận một số tín hiệu phục hồi tích cực. Cả nước có hơn 1.000 dự án nhà ở thương mại, trong đó có 960 dự án đang triển khai xây dựng, với tổng quy mô khoảng gần 149.000 căn hộ chung cư và hơn 249.000 căn nhà ở riêng lẻ. Một số địa phương tích cực phát triển, hình thành các khu đô thị kiểu mẫu, đồng bộ về hạ tầng và chức năng, góp phần nâng cao chất lượng phát triển đô thị.

Đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó: 165 dự án hoàn thành, quy mô 110.436 căn; 147 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 135.033 căn; 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 388.090 căn.

Tổng số giao dịch bất động sản đạt khoảng hơn 430.000 giao dịch, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.