Thủ tướng yêu cầu vùng Đồng bằng sông Hồng giải quyết vấn đề nhà ở

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng, diễn ra sáng 20/9.

Thủ tướng nêu rõ, sau sáp nhập, vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 6 địa phương là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình - đều là những đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng của vùng và đất nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của toàn vùng 6 tháng đầu năm đạt 9,32%, dẫn đầu các vùng kinh tế - xã hội trong cả nước. Trong đó, có 4/6 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trở lên, Hải Phòng đứng thứ 2 cả nước với 11,2%, Quảng Ninh đứng thứ 3 cả nước với 11,03%, Bắc Ninh, Ninh Bình lần lượt đạt 10,47% và 10,82%.

Theo Thủ tướng, đây tiếp tục là lợi thế để các địa phương hợp sức phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng với vai trò đầu tàu, tiên phong trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia, dẫn dắt cả nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, vùng cũng đối mặt với những thách thức to lớn, do đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, dám nghĩ dám làm, chủ động, sáng tạo, "địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm" với tinh thần vô tư, trong sáng, tất cả vì lợi ích chung.

Đồng thời, cần chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, thích ứng với tình hình; phát huy "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của vùng và các địa phương.

Đặc biệt, Thủ tướng đặt vấn đề tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, gồm nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên, trong đó có đất đai, truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng, phong phú.

Tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận những việc cần làm để thúc đẩy động lực tăng trưởng của các địa phương và của vùng, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững; những giải pháp căn cơ để giải quyết những điểm nghẽn, hạn chế, những mặt khó khăn, thách thức; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thống nhất, thông suốt.

Các đại biểu cũng cần tìm giải pháp để tăng cường liên kết vùng, liên kết quốc gia, liên kết quốc tế; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, giải quyết vấn đề nhà ở thông qua tăng nguồn cung, phát triển nhà ở xã hội; bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề liên quan ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải…với tinh thần "không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần".

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta quyết tâm đưa Đồng bằng sông Hồng thành một trong những vùng động lực quan trọng nhất của đất nước, cùng với vùng Đông Nam Bộ tạo động lực, truyền cảm hứng cho các vùng khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững đất nước.

Theo các báo cáo tại hội nghị, trong 8 tháng đầu năm, vùng Đồng bằng sông Hồng có tổng thu ngân sách Nhà nước cao nhất trong các vùng kinh tế, đạt trên 814.600 tỷ đồng (chiếm 46,8% tổng thu cả nước).

Kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt 129,3 tỷ USD, chiếm khoảng 32,5% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Tỷ lệ giải ngân của Vùng đạt 53,6% kế hoạch giao, cao hơn bình quân chung của cả nước (khoảng 46,3%). Lĩnh vực dịch vụ có xu hướng phục hồi tốt, đặc biệt, ngành du lịch lữ hành là điểm sáng nổi bật với tốc độ tăng trưởng cao: Hà Nội (tăng 20,9%), Quảng Ninh (tăng 17,2%).

Cũng trong 8 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới là gần 42.800 doanh nghiệp, chiếm 33,3% cả nước, với số vốn đăng ký là 512.600 tỷ đồng, chiếm 40,8% tổng vốn cả nước.