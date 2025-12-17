Thái Lan dùng F-16 không kích Campuchia

(VTC News) -

Ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho hay, quân đội Thái Lan tiếp tục triển khai tiêm kích F-16 ném bom vào làng Prey Chan thuộc tỉnh Banteay Meanchey. Ngoài ra, phía Campuchia cũng ghi nhận các đợt pháo kích nhắm vào địa bàn tác chiến của Quân khu 5, gồm tỉnh Banteay Meanchey và tỉnh Pursat.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, tính đến 9h40, quân đội 2 bên tiếp tục giao tranh dữ dội tại làng Chouk Chey.

Thái Lan tiếp tục dùng F-16 không kích Campuchia.

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) cũng cho hay, lực lượng này điều tiêm kích F-16 thực hiện "nhiệm vụ khẩn cấp", ném bom xuống mục tiêu trên lãnh thổ Campuchia.

Động thái này diễn ra sau khi RTAF phát hiện đối phương đang di chuyển quân và vũ khí hạng nặng gần Ban Thmor Dar, thuộc tỉnh Pursat, đối diện tỉnh Trat của Thái Lan.

Trước đó, RTAF nhận được tin tình báo lực lượng Campuchia chuẩn bị mở đợt tấn công vào lính thủy đánh bộ Thái Lan nhằm giành lại địa điểm chiến lược Ban Sam Lang. Đây là mục tiêu mà lính thủy đánh bộ Thái Lan tuyên bố kiểm soát từ ngày 14/12.

Căng thẳng leo thang trong bối cảnh mới đây, Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu ba điều kiện để đạt lệnh ngừng bắn với Campuchia.

Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura nhấn mạnh: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước, lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trên thực tế và được duy trì, Campuchia hợp tác nghiêm túc và chân thành trong việc rà phá bom mìn.

Ông Nikorndej cho biết, lập trường của Thái Lan xuất phát từ việc Campuchia từng hành động không phù hợp với tuyên bố trong quá khứ. Vị này cáo buộc vào ngày 14/12, Campuchia phát tín hiệu muốn ngừng bắn nhưng lại tiếp tục các hoạt động quân sự, trong đó đã khiến một dân thường Thái Lan thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ông cũng kêu gọi Campuchia ngừng sử dụng vũ lực và tôn trọng các nghĩa vụ pháp lý quốc tế.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Campuchia cáo buộc Thái Lan tiếp tục các hoạt động vũ trang nhằm vào Campuchia, bao gồm việc sử dụng tiêm kích F-16 không kích vào các vị trí dọc biên giới.

Phía Campuchia cho rằng, việc sử dụng tiêm kích F-16 trong lãnh thổ Campuchia cấu thành hành vi sử dụng vũ lực không cân xứng và không có cơ sở chính đáng, các đợt không kích của Thái Lan, các hoạt động được cho là xâm nhập sâu khoảng 80 - 90km vào lãnh thổ Campuchia đã gây ra thiệt hại về sinh mạng với dân thường.