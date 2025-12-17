'Phân bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ' khó khăn với bà con Khánh Hòa sau mưa lũ

(VTC News) -

Ngày 15/12, tại xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa), chương trình “Phân bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ” được triển khai như một hoạt động sẻ chia hướng về cộng đồng, nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn còn nhiều khó khăn sau bão lũ, đồng thời góp phần giúp bà con từng bước ổn định đời sống và phục hồi sản xuất.

Niềm vui của bà con khi đón nhận nhu yếu phẩm, phân bón và Nhà Đại đoàn kết.

Trong khuôn khổ chương trình, bà con địa phương đã được hỗ trợ 100 triệu đồng - tương đương 200 xuất nhu yếu phẩm, 280 triệu đồng - tương đương 20 tấn phân bón phục vụ sản xuất và 160 triệu đồng để xây dựng Nhà Đại đoàn kết. Qua đó, chương trình góp phần giúp người dân từng bước ổn định đời sống, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn sinh hoạt thường ngày sau mưa lũ.

Bên cạnh việc hỗ trợ đời sống, chương trình còn chú trọng đến phục hồi sản xuất nông nghiệp - yếu tố then chốt giúp bà con vững vàng trở lại sau mưa lũ. Theo đó, người dân được hỗ trợ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cải tạo, xử lý đất sau mưa lũ, qua đó chuẩn bị điều kiện canh tác phù hợp cho mùa vụ mới.

Việc kết hợp giữa hỗ trợ vật chất và tư vấn kỹ thuật không chỉ giúp bà con giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn hướng đến khôi phục sinh kế bền vững, hạn chế rủi ro và tổn thất trong những vụ mùa tiếp theo.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Giám đốc Marketing PVCFC cho biết: “Phân bón Cà Mau xác định sự phát triển của doanh nghiệp không tách rời đời sống của người nông dân và sự bền vững của cộng đồng. Việc chủ động đồng hành cùng các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai không chỉ là hỗ trợ trong thời điểm khó khăn, mà còn thể hiện cam kết lâu dài trong việc cùng người dân bảo vệ sinh kế, phục hồi sản xuất và xây dựng nền nông nghiệp ổn định, bền vững hơn”.

Trước những khó khăn còn hiện hữu sau bão lũ, chương trình “Cùng nhau san sẻ” được triển khai như một sự đồng hành kịp thời, không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chương trình cũng lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng nông thôn trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và thiên tai.