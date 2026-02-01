Uống nước trước khi ngủ có giúp phòng đột quỵ?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đến nay chưa có đủ bằng chứng khoa học khẳng định việc uống nước trước khi đi ngủ có thể phòng tránh tình trạng cô đặc máu hay giảm nguy cơ đột quỵ như nhiều người vẫn truyền tai nhau.

Tuy vậy, nước vẫn đóng vai trò thiết yếu với cơ thể. Nước tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng, khoáng chất và oxy đến các tế bào, duy trì hoạt động sống và hỗ trợ các cơ quan vận hành ổn định. Khi cơ thể bị thiếu nước, máu có xu hướng cô đặc hơn, tổng thể tích máu giảm, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn tuần hoàn.

Nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể sẽ ưu tiên cấp máu cho các cơ quan quan trọng như tim và não, có thể gây ra cảm giác mệt mỏi, đau cơ hoặc choáng váng.

Uống nước trước khi ngủ được nhiều người tin giúp tránh cô đặc máu và ngừa đột quỵ.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đột quỵ là hậu quả của nhiều yếu tố kết hợp như bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, lối sống ít vận động, hút thuốc, chế độ ăn không lành mạnh, tuổi tác và yếu tố di truyền. Do đó, việc chỉ dựa vào một thói quen đơn lẻ như uống nước trước khi ngủ là không đủ để phòng bệnh.

Theo khuyến cáo từ các tổ chức y tế, mỗi người trưởng thành nên bổ sung khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động. Trước khi đi ngủ khoảng 30-60 phút, có thể uống 150-200 ml nước. Sau khi thức dậy buổi sáng, một cốc nước ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa và tuần hoàn.

Lợi ích phòng đột quỵ của thói quen này chưa rõ ràng, nhưng việc uống đủ nước mang lại nhiều tác động tích cực khác cho sức khỏe, trong đó nước ấm có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, cơ thể thư giãn, dễ ngủ và ngủ sâu hơn.

Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, các hoạt động sinh lý diễn ra trơn tru hơn. Nước giúp bảo vệ tủy sống, mô và khớp, duy trì độ ẩm của các mô và đóng vai trò như chất bôi trơn cho khớp. Với hệ tiêu hóa, nước giúp khoang miệng luôn ẩm, hỗ trợ tiết nước bọt chứa enzyme phân giải thức ăn, từ đó giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn.

Uống đủ nước còn giúp hệ bài tiết hoạt động thông suốt. Gan, thận và ruột cần nước để đào thải chất cặn bã qua mồ hôi, nước tiểu và phân, đồng thời hạn chế nguy cơ táo bón. Ở phụ nữ mang thai, việc bổ sung đủ nước góp phần giảm táo bón thai kỳ và hỗ trợ quá trình tạo sữa sau sinh.

Ngoài ra, nước còn có vai trò trong kiểm soát cân nặng. Uống nước tạo cảm giác no, đặc biệt nếu thực hiện trước bữa ăn, có thể giúp giảm lượng thực phẩm nạp vào cơ thể. Nước cũng giúp điều hòa thân nhiệt, thúc đẩy trao đổi chất và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Theo các chuyên gia tiết niệu, uống đủ nước giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận do làm loãng nồng độ muối khoáng trong nước tiểu. Bên cạnh đó, nước góp phần củng cố hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc tố và cải thiện tình trạng khi mắc các bệnh đường hô hấp như viêm xoang, ho, sổ mũi.

Các bác sĩ khuyến cáo, thay vì kỳ vọng vào một “mẹo” đơn giản để ngừa đột quỵ, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, vận động đều đặn, kiểm soát bệnh nền và khám sức khỏe định kỳ. Uống đủ nước là một phần quan trọng của chăm sóc sức khỏe tổng thể, nhưng không phải “lá chắn” duy nhất trước nguy cơ đột quỵ.