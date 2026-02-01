Người thầy đặt nền móng cho kỹ thuật trồng mía ở miền Nam qua đời ở tuổi 76

Thông tin được TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, xác nhận. Sự ra đi của thầy khiến đồng nghiệp và nhiều thế hệ sinh viên tiếc thương.

Thầy Phan Gia Tân sinh năm 1950 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Ông là giảng viên Bộ môn Cây công nghiệp và dược liệu, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Trong suốt sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thầy dành tâm huyết cho lĩnh vực cây trồng, đặc biệt là các cây công nghiệp chủ lực của khu vực phía Nam.

Thầy Phan Gia Tân - người đặt nền móng cho kỹ thuật trồng mía ở miền Nam qua đời ở tuổi 76.

Không chỉ trên bục giảng, thầy Phan Gia Tân còn để lại dấu ấn sâu đậm qua nhiều công trình, tài liệu chuyên môn về nông nghiệp Việt Nam, tiêu biểu là các đầu sách như “Cây mía và kỹ thuật trồng mía ở miền Nam”, “Cây dứa và kỹ thuật trồng dứa ở miền Nam”, đều được xuất bản cách đây hơn 40 năm. Đây được xem là những tư liệu quý, có giá trị tham khảo lớn đối với cán bộ kỹ thuật, giảng viên, sinh viên và người sản xuất nông nghiệp trong nhiều giai đoạn phát triển của ngành.

Sự ra đi của thầy Phan Gia Tân không chỉ là mất mát của gia đình, nhà trường mà còn là nỗi tiếc thương với ngành đào tạo và nghiên cứu nông nghiệp, nơi thầy đã lặng lẽ cống hiến gần trọn cuộc đời.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cho hay, với ông, thầy Phan Gia Tân là hình ảnh rất đẹp của một nhà giáo - nhà khoa học đúng nghĩa, đặc biệt ở tinh thần tự học suốt đời.

Ngay cả khi sức khỏe không còn tốt, thầy vẫn giữ cho mình thói quen giản dị, đáng quý là đọc sách và thường xuyên đến nhà sách. Đó không chỉ là một sở thích cá nhân, mà là một nếp sống học thuật đã ăn sâu vào con người thầy, bền bỉ và tự nhiên như hơi thở.

“Tôi từng thấy ở thầy một niềm vui rất riêng khi cầm trên tay một cuốn sách mới, sự chậm rãi nhưng tập trung khi lật từng trang, như thể mỗi trang sách là một cuộc đối thoại thầm lặng với tri thức. Với thầy, học hỏi chưa bao giờ là việc đã xong; tri thức luôn cần được cập nhật, suy ngẫm và gìn giữ bằng thái độ khiêm nhường.

Ở thầy, tình yêu sách không tách rời trách nhiệm của người làm khoa học và người thầy giáo. Chính sự bền bỉ, lặng lẽ ấy đã góp phần hình thành nên những công trình có giá trị, những bài giảng mạch lạc và một nhân cách sư phạm mẫu mực, không phô trương mà sâu sắc”, TS Trần Đình Lý nói.

TS Lý bày tỏ, thầy Phan Gia Tân đã ra đi, nhưng hình ảnh một người thầy yêu sách, sống cùng sách và học đến những ngày cuối cùng sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của thầy trò Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà thấm thía về con đường học thuật mà mỗi nhà giáo cần kiên trì theo đuổi.