Chia sẻ với VietNamNet, TS Nguyễn Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho biết, GS.TSKH Lâm Quang Thiệp (sinh năm 1939, quê Quảng Nam) qua đời vào khoảng 21h ngày 13/10 tại bệnh viện do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi.

TS Khuyến cho biết, GS Lâm Quang Thiệp nằm viện khoảng 6 tháng nay, 2 tháng trở lại đây sức khỏe cực kỳ yếu.

Ông Khuyến chia sẻ vô cùng thương tiếc khi biết tin, bởi GS Lâm Quang Thiệp vừa là thầy giáo dạy đại học vừa có quãng thời gian là trưởng bộ môn Địa - Vật lý của ông giảng dạy tại Khoa Vật lý của Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Sau đó, khi GS Lâm Quang Thiệp được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT; ông Khuyến cũng có thời gian làm cấp phó. “Chính vì vậy, chúng tôi gắn bó với nhau lắm”, TS Khuyến chia sẻ.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp qua đời vào lúc 21h04 ngày 13/10/2025.

GS Lâm Quang Thiệp giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT từ năm 1988 đến 1997.

Theo ông Khuyến, có thể nói, GS Lâm Quang Thiệp là người tham mưu, trợ thủ đắc lực cho cố GS Trần Hồng Quân (nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) trong việc triển khai đổi mới giáo dục đại học ở giai đoạn những năm 1988.

“GS Thiệp là người tham mưu chủ chốt cho những chủ trương đổi mới trong giáo dục đại học thời kỳ đó”, TS Khuyến chia sẻ.

Sau khi nghỉ quản lý, GS Lâm Quang Thiệp trở về công tác tại Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội. Thời gian qua, ông vẫn tiếp tục làm cố vấn cho Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

“GS Thiệp là người rất nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp, học trò và cả trong các công việc chuyên môn. Giáo sư là người rất khiêm tốn. Sự ra đi của GS khiến chúng tôi vô cùng tiếc thương”, TS Khuyến chia sẻ.