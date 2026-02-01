Thủ tướng: Xây dựng cơ chế thuê giám đốc doanh nghiệp Nhà nước

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước, sáng 1/2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ triển khai Nghị quyết 79 phải đáp ứng yêu cầu về "5 hóa" nguồn lực Nhà nước, gồm: Tối ưu hóa; thông minh hóa quản trị; Hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và doanh nghiệp, hài hòa hóa giữa triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và triển khai Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước, hài hòa hóa nguồn lực một cách hợp lý giữa nguồn lực Nhà nước và nguồn lực tư nhân; Xanh hóa nguồn lực; Số hóa nguồn lực.

Thủ tướng yêu cầu, Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ phải được xây dựng với quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công phải 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và đúng thẩm quyền.

Còn dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội phải tháo gỡ được các nút thắt, điểm nghẽn trong tiếp cận nguồn lực Nhà nước; thu hút được nhân tài với chế độ tiền lương, chính sách cán bộ để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm. Phân định rõ các nhiệm vụ Nhà nước phải làm, giữ vai trò chủ đạo, đi đôi với cơ chế, chính sách; nhà nước không làm những việc tư nhân có thể làm được và làm tốt hơn; đồng thời mở rộng hợp tác công tư không giới hạn trên cơ sở nguồn lực nhà nước dẫn dắt, định hướng.

Thủ tướng lưu ý cần rà soát kỹ các định hướng chính sách tại Nghị quyết 79 để đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, khác với quy định của luật hiện hành, hoặc chưa có quy định của pháp luật để đưa vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Việc này nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách, mang tính chất thí điểm, làm cơ sở triển khai thực hiện ngay hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung các luật hiện hành theo lộ trình phù hợp với các vấn đề đã chín, đã rõ, trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc trong doanh nghiệp Nhà nước.

Bộ Nội vụ cũng cần thể chế hóa một số giải pháp mới về đơn vị sự nghiệp công lập như: Các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tối thiểu chi thường xuyên trở lên được tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương và các khoản thù lao, đãi ngộ khác, tuyển dụng và sử dụng nhân sự theo kết quả hoạt động; thí điểm thành lập bộ phận có chức năng tư vấn chuyên sâu trong các đơn vị có quy mô lớn và thực hiện việc thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; không tổ chức Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo trình Chính phủ, hoàn thành trong tháng 2; nghiên cứu đổi mới hoàn thiện mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu và tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, phí, lệ phí.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các luật liên quan, nhất là luật về đất đai, môi trường, khai thác bền vững tài nguyên. Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm; chính sách về nhà ở.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 79 để đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật và các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến đối dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội; các doanh nghiệp nhà nước góp ý thể chế hóa Nghị quyết 79 để quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần là thể chế hóa, triển khai Nghị quyết 79 linh hoạt, chủ động, phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần vào tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn tới.