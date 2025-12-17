Giá xăng dầu ngày mai dự báo giảm lần thứ hai liên tiếp

(VTC News) -

Giá dầu thế giới vừa rơi xuống mức thấp nhất từ tháng 5, thủng mốc 60 USD/thùng.

Các doanh nghiệp dự báo, giá xăng dầu trong nước ngày mai 18/12 được cơ quan chức năng điều hành giảm lần thứ hai liên tiếp.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới giảm mạnh do lo ngại về nguồn cung. Ngày 17/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 75,72 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 74,64 USD/thùng, giảm 3-4 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm tiếp khoảng 350-450 đồng/lít, còn giá dầu diesel có thể giảm tiếp khoảng 600-700 đồng/lít.

Đồng tình quan điểm trên, lãnh đạo một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán, giá xăng dầu sẽ giảm tiếp trong kỳ điều hành ngày mai. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể giảm từ 400- 450 đồng/lít; xăng RON 92 giảm từ 330- 370 đồng/lít; giá dầu diesel có thể giảm từ 600- 650 đồng/lít; dầu hoả giảm từ 650- 700 đồng/lít và dầu mazut giảm từ 200- 250 đồng/kg.

Giá xăng dầu ngày mai được dự báo tiếp tục giảm. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên tăng.

Tại kỳ điều hành chiều 11/12, giá xăng E5 RON92 giảm 207 đồng/lít, không cao hơn 19.615 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, không cao hơn 20.082 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 226 đồng/lít, không cao hơn 18.154 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít, không cao hơn 18.641 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 43 đồng/kg, không cao hơn 13.393 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 47 phiên điều chỉnh, trong đó có 21 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Sáng 17/12, giá dầu WTI ở mức 55,16 USD/thùng, giảm 1,65 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 58,82 USD/thùng, giảm 1,74 USD/thùng so với phiên giao dịch trước.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất từ tháng 5, do kỳ vọng hòa đàm Nga - Ukraine làm gia tăng lo ngại dư cung.

Theo Reuters, giá dầu giảm xuống dưới mốc 60 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm nay, mức thấp nhất kể từ tháng 5, khi triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trở nên rõ nét hơn, làm dấy lên kỳ vọng các lệnh trừng phạt có thể được nới lỏng.

“Giá Brent sáng nay đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng lần đầu tiên sau nhiều tháng, khi thị trường đánh giá khả năng một thỏa thuận hòa bình có thể khiến nguồn cung từ Nga quay trở lại, qua đó làm tình trạng dư cung thêm trầm trọng”, ông Janiv Shah, nhà phân tích của Rystad, nhận định.

Mỹ đã đề xuất cung cấp các bảo đảm an ninh theo mô hình NATO cho Kyiv, trong khi các nhà đàm phán châu Âu cho biết đã đạt được tiến triển trong các cuộc thảo luận hôm thứ Hai. Những tín hiệu này làm gia tăng lạc quan rằng xung đột có thể tiến gần tới hồi kết.

Tuy nhiên, phía Nga cho biết nước này không sẵn sàng nhượng bộ về lãnh thổ. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định lập trường này.

Theo ông John Evans, nhà phân tích tại PVM Oil Associates, diễn biến đàm phán kéo dài sẽ song hành với xu hướng giá dầu tiếp tục đi xuống khi bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường ngày càng nói nhiều về nguy cơ “dư cung”.

“Giá Brent sẽ thiết lập mức đáy mới tính từ đầu năm, nhưng khó có khả năng giảm xuống dưới 55 USD/thùng trước khi năm nay khép lại”, ông Evans dự báo.