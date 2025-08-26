Tan hoang sau bão số 5: Cây cối ngã rạp, nhà cửa tốc mái, ngập lũ chia cắt

Bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung (trọng tâm là Hà Tĩnh và Nghệ An) từ chiều cho đến khuya 25/8 đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản của người dân.
Theo ghi nhận của PV VTC News, sau khi bão số 5 càn quét, nhiều phường thuộc TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) rơi vào tình cảnh tan hoang với hình ảnh cây xanh bật gốc la liệt trên các tuyến phố.
Tại các phường Thành Vinh, Vinh Phú, Trường Vinh, nhiều cây xanh lâu năm bị gió lớn quật bật gốc, nằm ngã rạp, gây cản trở giao thông trong sáng nay.
Mái tôn nhà dân bị gió cuốn phăng, nằm ngổn ngang giữa lòng đường ở TP Vinh cũ.
Một chiếc ô tô bị cây lớn đè lên từ tối qua đến nay do gió bão.
Mái che phía trước nhà dân bị gió cuốn sập, xé toạc.
Dù được chằng néo, song nhiều cây xanh ở Nghệ An vẫn bị gió quật ngã.
Trong khi đó, tại Hà Tĩnh, bão số 5 hoành hành khi vào đất liền khiến nhiều nhà dân đổ sập, cây cối bật gốc, trụ điện nằm ngả nghiêng. Qua thống kê ban đầu, bão số 5 khiến 1 người dân ở Hà Tĩnh tử nạn, 4 người khác bị thương.
Ông Nguyễn Trọng Ba (trú xã Cẩm Lạc) cho biết, chiều 25/8, khi bão đổ bộ đã xuất hiện mưa lớn, gió giật mạnh. Mưa gió đã khiến cột điện cạnh nhà gãy đổ, một phần dây điện đè lên nóc nhà. "Hiện chúng tôi đang rất lo lắng khi dây điện đang đè lên mái nhà. Mong ngành chức năng nhanh chóng có biện pháp khắc phục để nhân dân an tâm" - ông Ba nói.
Tại xã Cẩm Lạc, bão số 5 quần thảo đã gây thiệt hại nặng nề. Đáng kể, có 2 cột điện 35kV bị ngã đổ, hàng loạt cột điện khác đang xiêu vẹo, uy hiếp nhà dân gần đó.
Một biển hiệu của nhà hàng bị gió cuốn sập.
Dãy hàng quán ở biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh cũng bị bão tàn phá.
Tại Quảng Trị, mưa bão cũng khiến 5 người bị thương; hàng nghìn hecta lúa, hoa màu hư hại. Không ít tuyến giao thông bị chia cắt do sạt lở.
Tại xã Thượng Trạch, ngầm bản Cà Roòng 1 đi bản Cà Roòng 2 ngập khoảng 0,7m; ngầm Cồn Roàng đi bản Cồn Roàng khoảng 0,5m.
Tại các xã Kim Phú, Kim Điền, Dân Hóa, cũng xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, chia cắt.
Mưa lớn cũng khiến không ít khu vực ở miền núi Quảng Trị tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.