Ra mắt tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên chơi bùng nổ trước Bangladesh

Tối 26/3 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Bangladesh trong trận giao hữu quốc tế. Kết quả này được xem là màn chạy đà tích cực của thầy trò Kim Sang-sik trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời ghi nhận màn ra mắt đáng chú ý của tân binh Đỗ Hoàng Hên.
Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik chủ động thử nghiệm một số nhân tố mới, trong đó Hoàng Hên lần đầu tiên được trao cơ hội thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Tiền vệ này nhanh chóng để lại dấu ấn ngay từ những phút đầu.
Phút thứ 4, Hoàng Hên có mặt đúng thời điểm trong vòng cấm địa, tung ra cú dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, hai cầu thủ Bangladesh kịp thời áp sát, khiến bóng đi hết đường biên ngang, mang về quả phạt góc cho tuyển Việt Nam.
Ít phút sau, Hoàng Hên tiếp tục góp dấu ấn với pha tạt bóng từ cánh trái. Bóng đi sâu và khó chịu, buộc thủ môn đối phương phải vất vả đẩy ra.
Đến phút 24, tiền vệ này có thêm cơ hội khi nhận đường chuyền thuận lợi từ Tiến Anh gần khu vực cấm địa. Sau một nhịp xử lý, anh tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.
Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tiếp tục điều chỉnh nhân sự khi tung Xuân Son vào sân, tạo thành cặp phối hợp với Hoàng Hên trên hàng công.
Hoàng Hên vẫn duy trì sự năng nổ với những pha lên bóng bên cánh trái. Từ một tình huống như vậy, anh thực hiện quả tạt vào khu vực trung tâm để Xuân Son bật cao đánh đầu, nhưng bóng không đi trúng đích.
Phút 77, tuyển Việt Nam có cơ hội rõ ràng để gia tăng cách biệt. Văn Khang căng ngang từ cánh trái đúng tầm băng vào của Xuân Son.
Tuy nhiên, mặt sân không thuận lợi khiến bóng nảy lên bất ngờ, làm tiền đạo này không thể dứt điểm trúng bóng khi trước mặt là khung thành rộng mở.
Ở những phút cuối, Hoàng Hên tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống xử lý cá nhân. Nhận thấy khoảng trống trước vòng cấm, anh tung cú sút xa từ cự ly khoảng 22m. Bóng đi căng nhưng lại tìm đến cột dọc khung thành Bangladesh rồi bật ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong ngày ra mắt.
Ở chiều ngược lại, Bangladesh nỗ lực tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Những cú dứt điểm hiếm hoi của đội khách thiếu chính xác, không đủ khó để gây khó khăn cho thủ môn Đặng Văn Lâm.
Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-0, với cả ba bàn thắng được ghi trong hiệp 1.
Dù chưa thể ghi bàn, Đỗ Hoàng Hên cho thấy sự tự tin, tích cực tham gia vào các tình huống tấn công và tạo ra nhiều cơ hội.
Đây có thể xem là tín hiệu tích cực với ban huấn luyện Đội tuyển Việt Nam trước những trận đấu chính thức sắp tới, trong đó có cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31/3.