Kết quả Việt Nam vs Bangladesh, giao hữu quốc tế mới nhất

Việt Nam 3-0 Bangladesh Tiếp tục cập nhật Tuấn Hải 8' Xuân Mạnh 18' Hai Long 38'

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra lúc 19h ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất tỷ số, video bàn thắng của trận đấu. Kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam dẫn 3-0 nhờ các pha lập công của 3 cầu thủ Hà Nội.

Đội tuyển Việt Nam vượt trội Bangladesh.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu trận đấu trong thế tấn công dồn dập. Ngay ở phút thứ 8, Phạm Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm cận thành trong tình huống phạt góc.

Video: Tuấn Hải ghi bàn mở tỷ số.

Sau pha bóng này, vẫn là đội tuyển Việt Nam có những pha tấn công thuyết phục hơn. Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên có những pha dứt điểm khiến người hâm mộ tiếc nuối. Dù vậy, các cổ động viên chủ nhà không phải đợi lâu để được chứng kiến thêm bàn thắng.

Video: Bàn thắng 2-0 của Xuân Mạnh.

Đến phút 18, từ pha đá phạt thông minh của Nguyễn Quang Hải, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Cuối hiệp một, Nguyễn Hai Long xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi tung cú sút hiểm hóc ghi bàn thứ ba.

Video: Hai Long nâng tỷ số lên 3-0.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa vào sân một loạt cầu thủ như Nguyễn Xuân Son, Đoàn Văn Hậu và Lê Phạm Thành Long.

Đội hình Việt Nam vs Bangladesh

Việt Nam: Đặng Văn Lâm (23), Đỗ Duy Mạnh (2), Nguyễn Văn Vĩ (3), Lê Ngọc Bảo (4), Phạm Xuân Mạnh (7), Đỗ Hoàng Hên (9), Phạm Tuấn Hải (10), Nguyễn Hoàng Đức (14), Trương Tiến Anh (15), Nguyễn Hai Long (18), Nguyễn Quang Hải (19).

Bangladesh: Mehdi Srabon (1), Shakil Topu (2), Hamza Choudhury (8), Murajul Islam (10), Foysal Fahim (11), Tariq Kazi (14), Fahamedul Islam (14), Sohel Rana (17), Zayyan Ahmed (19), Saad Uddin (22), Shamit Shome (23).