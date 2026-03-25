HLV Kim Sang-sik tiết lộ cách dùng Xuân Son, Hoàng Hên ở tuyển Việt Nam

"Tôi có thể sử dụng cả Xuân Son, Hoàng Hên trên hàng công với sơ đồ 2 tiền đạo hoặc 1 tiền đạo cắm. Xuân Son những ngày qua gặp chấn thương nhẹ ở bắp đùi, chúng tôi sẽ kiểm tra lại để đưa ra phương pháp tốt nhất, giúp cậu ấy có thể thi đấu tốt", huấn luyện viên Kim Sang-sik nói trong buổi họp báo sáng 25/3 trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh.

Ở lần tập trung này, nhân vật được quan tâm nhất ở đội tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ của Hà Nội FC vừa trở thành công dân Việt Nam và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. HLV Kim Sang-sik lập tức gọi tiền đạo gốc Brazil vào đội hình chuẩn bị cho 2 trận đấu với Bangladesh và Malaysia.

"Sau 5 năm cống hiến và đóng góp cho các câu lạc bộ V.League, Hoàng Hên đã có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam. Tôi rất vui vì điều đó. Những ngày qua, sự thể hiện của cậu ấy trên mặt trận tấn công đã tạo cho tôi và ban huấn luyện nhiều phương án trong khâu dứt điểm, ghi bàn", HLV Kim Sang-sik nhận xét.

Bên cạnh những gương mặt mới, đội tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, 2 cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội dần tìm lại được phong độ. Đây là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam vốn không ổn định trong thời gian qua.

"Cả Văn Hậu và Đình Trọng đều đã thi đấu tốt tại V.League. Văn Hậu trải qua thời gian dài đối mặt với chấn thương nhưng cậu ấy đã trở lại đội tuyển với thể trạng và phong độ tốt. Tôi rất chờ đợi sự thể hiện của hai cầu thủ này. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam sẽ vững chắc hơn. Thông qua sự cạnh tranh lành mạnh, đội tuyển sẽ mạnh lên, tạo ra đội hình tốt nhất cho các trận đấu tới", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

HLV Kim Sang-sik tự tin giành kết quả tốt trong 2 trận đấu sắp tới. Ông nhấn mạnh: "Rất lâu rồi toàn đội mới tập trung trở lại. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với Hoàng Hên, Đình Trọng, Văn Hậu hay Ngọc Bảo. Vì thế, tôi chờ đợi sự đóng góp của các bạn mới. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tốt về lực lượng và chuyên môn để mang lại niềm vui cho người hâm mộ trong 2 trận đấu tới".