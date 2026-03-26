Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Bangladesh, giao hữu quốc tế hôm nay 26/3

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra lúc 19h ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Kênh chiếu trực tiếp: FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn, kênh YouTube "FPT Bóng đá Việt).

Cuộc đối đầu với Bangladesh là màn tập dượt của đội tuyển Việt Nam trước khi so tài với Malaysia ở lượt trận quyết định thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Dù chắc suất tham dự vòng chung kết, huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò không phải là không có mục tiêu ở cả 2 trận đấu.

Thử nghiệm và hoàn thiện đội hình chắc chắn là vấn đề quan trọng được nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắm đến. Dù thành công rực rỡ với U23 Việt Nam trong hơn một năm qua, ông Kim Sang-sik vẫn đang loay hoay trong sự nghi ngờ ở đội tuyển quốc gia kể từ sau chức vô địch AFF Cup 2024.

Nguyễn Xuân Son là niềm hy vọng lớn nhất ở hàng công đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu nhiều và màn trình diễn của Nguyễn Quang Hải cùng đồng đội chưa tạo ra sự an tâm. HLV Kim Sang-sik cũng chưa có được bộ khung đội hình rõ ràng, đặc biệt là hàng phòng ngự khi các cầu thủ tốt nhất ở vị trí này không có phong độ và thể trạng ổn định.

Trong khi đó, bài toán ở hàng công có thể được giải quyết phần nào với sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ nhập tịch của câu lạc bộ Hà Nội có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam trong lần đầu tiên được triệu tập. Anh từng kết hợp với Nguyễn Xuân Son tạo thành bộ đôi tiền đạo nguy hiểm nhất V.League.

Bangladesh hiện đứng thứ 181 trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Lực lượng của đội bóng này phần lớn là cầu thủ thi đấu trong nước. Giải vô địch quốc gia của Bangladesh không được đánh giá cao về chất lượng.

Tuy nhiên, đối thủ của đội tuyển Việt Nam sở hữu nhân tố đặc biệt đáng gờm. Đó là tiền vệ Hamza Choudhury, cầu thủ từng thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh và hiện khoác áo câu lạc bộ Leicester City.