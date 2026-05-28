Vinmec xử lý khối lạc nội mạc tử cung áp xe, chèn ép thận ở bệnh nhân Gen Z

(VTC News) -

Khối tổn thương kích thước lớn, dính chặt vào các cơ quan nội tạng và chèn ép đường tiết niệu, đe dọa nghiêm trọng đến chức năng thận và khả năng sinh sản của người bệnh nếu không được can thiệp kịp thời.

Lầm tưởng đau bụng kinh, phát hiện khối u “ăn sâu” đe dọa chức năng thận

Bệnh nhân Nguyễn Thị H. (23 tuổi) có tiền sử 3 năm đau bụng hành kinh nhưng thường nghĩ chỉ là biểu hiện phụ khoa thông thường. Tuy nhiên khoảng 6 tháng gần đây, các cơn đau tăng rõ rệt cả về mức độ và thời gian, gần như không còn đáp ứng với thuốc giảm đau.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, bệnh nhân được chỉ định thực hiện đồng thời nhiều kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu gồm siêu âm phụ khoa 3D/4D và cộng hưởng từ MRI vùng chậu nhằm đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Kết quả đánh giá cho thấy buồng trứng phải xuất hiện nhiều nang lạc nội mạc tử cung, trong đó có một khối lạc nội mạc tử cung lớn đã áp xe hóa, hình thành ổ mủ bên trong.

Ê-kíp Vinmec Hải Phòng xử lý thành công khối lạc nội mạc tử cung áp xe, chèn ép thận.

Đáng lo ngại hơn, khối tổn thương nằm sâu trong dây chằng rộng - một khu vực giải phẫu phức tạp, nằm sát niệu quản, bàng quang cùng nhiều mạch máu lớn vùng chậu, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng trong quá trình điều trị.

Khối viêm này đã chèn ép niệu quản phải (đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang) khiến nước tiểu bị ứ lại trong thận. Hình ảnh MRI ghi nhận thận phải đã bắt đầu giãn do bị chèn ép kéo dài, dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận nếu không xử lý kịp thời.

Theo BSCKII Trần Thị Mai Hương - chuyên gia Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, lạc nội mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trẻ. Tuy nhiên, những trường hợp khối lạc nội mạc phát triển lớn, áp xe hóa và xâm lấn gây chèn ép hệ tiết niệu như trường hợp này tương đối hiếm gặp.

Với trường hợp của bệnh nhân này, đây không còn là bệnh lý phụ khoa thông thường, mà đã trở thành tổn thương xâm lấn đa cơ quan. Nếu không xử lý đúng mức và kịp thời, người bệnh đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, hỏng thận và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản về lâu dài.

“Khó khăn lớn nhất của ca bệnh là tổn thương không khu trú đơn thuần ở buồng trứng, mà đã lan rộng, viêm dính nhiều cơ quan lân cận. Nếu xử lý không chính xác, nguy cơ tổn thương hệ tiết niệu hoặc nhiễm trùng ổ bụng rất cao”, bác sĩ nhận định.

Phối hợp đa chuyên khoa: Chìa khóa xử lý thành công ca bệnh khó

Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp với giải phẫu vùng chậu bị biến dạng nghiêm trọng, Vinmec Hải Phòng lập tức tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa giữa Sản phụ khoa, Ngoại tiết niệu, Chẩn đoán hình ảnh và Gây mê hồi sức để xây dựng phương án can thiệp tối ưu.

Do khối viêm chèn ép sát đường tiết niệu, trước phẫu thuật, ê-kíp Ngoại tiết niệu đã thực hiện soi bàng quang và đặt một ống thông đặc biệt vào niệu quản phải nhằm bảo vệ đường dẫn nước tiểu trong suốt quá trình can thiệp.

Tuy nhiên, khi tiếp cận ổ bụng, mức độ phức tạp thực tế của ca bệnh tiếp tục khiến ê-kíp phải đặc biệt thận trọng. Khối lạc nội mạc kích thước khoảng 9x10 cm nằm sâu trong dây chằng rộng, dính chặt vào bàng quang và một quai đại tràng. Tình trạng viêm kéo dài khiến các cơ quan gần như “dính cứng” vào nhau, mất hoàn toàn mặt phẳng giải phẫu tự nhiên.

“Khối lạc nội mạc nằm sát niệu quản và bàng quang nên mọi thao tác bóc tách đều phải được thực hiện rất thận trọng vì chỉ cần bóc tách sai mặt phẳng vài milimet cũng có thể gây tổn thương niệu quản, thủng bàng quang hoặc tổn thương ruột”, BSCKII Đặng Xuân Tùng - chuyên gia Ngoại tiêu hoá - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng - chia sẻ.

Sau 3 giờ phẫu thuật với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp đa chuyên khoa, khối tổn thương đã được bóc tách thành công, đồng thời bảo tồn an toàn các cơ quan lân cận và hệ tiết niệu cho người bệnh.

Những ca lạc nội mạc tử cung xâm lấn sâu như trường hợp này đòi hỏi không chỉ trình độ phẫu thuật chuyên sâu, mà còn cần hệ thống chẩn đoán hiện đại và khả năng phối hợp đa chuyên khoa bài bản.

Tại Vinmec, mô hình điều trị liên chuyên khoa cùng hệ thống MRI chuyên sâu, nội soi tiết niệu và các kỹ thuật kiểm soát biến chứng ngay trong phẫu thuật đang giúp nhiều ca bệnh phụ khoa khó được phát hiện sớm và xử lý hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, lạc nội mạc tử cung là bệnh lý không nên chủ quan vì có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Những trường hợp đau bụng kinh kéo dài, đau tăng dần theo thời gian hoặc đau vùng chậu mãn tính cần được thăm khám chuyên sâu sớm để tránh biến chứng nặng ảnh hưởng khả năng sinh sản và các cơ quan lân cận.