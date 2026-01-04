Những sản phẩm Apple đáng mong đợi nhất trong năm 2026

(VTC News) -

Apple đã có năm 2025 đáng nhớ với sự ra mắt của Liquid Glass, iPhone Air, dòng iPhone 17 Pro mang tính đột phá cùng những bước tiến lớn trong Apple Silicon. Dù không có quá nhiều màn ra mắt gây bất ngờ theo nghĩa truyền thống, hầu hết sản phẩm đều mang lại cảm giác mới mẻ.

Bước sang năm 2026, Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm đột phá như iPhone màn hình gập, MacBook OLED, Home Hub và iPad mini OLED thế hệ mới.

Màn hình Studio Display mới

Sản phẩm đầu tiên được nhắc tới là màn hình Studio mới dành cho máy Mac. Mặc dù đây có thể là nâng cấp nhỏ nhất trong danh sách, nhưng với lịch sử phát triển sản phẩm của Apple, nó vẫn được xem là đáng chú ý hơn nhiều người nghĩ.

Apple không sản xuất nhiều màn hình rời. Trong những năm gần đây hãng chỉ ra mắt Pro Display XDR năm 2019 và Studio Display vào năm 2022. Hiện Apple được kỳ vọng sẽ giới thiệu một (hoặc hai) màn hình ngoài mới dành cho Mac vào đầu năm tới.

Dù các thông tin chi tiết còn hạn chế, nhiều nguồn tin cho rằng màn hình này sẽ có kích thước 27 inch, sử dụng tấm nền miniLED và có thể được trang bị chip A19 Pro, nâng cấp so với A13 Bionic trên Studio Display hiện tại.

Apple Home Hub - Trợ lý ảo của gia đình

Một sản phẩm khác đã được đồn đoán từ lâu là thiết bị Apple Home Hub. Trong một thời gian dài, dự án này chủ yếu ở trạng thái chờ triển khai do phụ thuộc vào nền tảng Siri tích hợp Apple Intelligence - hệ thống hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng.

Thiết bị này được cho là sẽ sở hữu màn hình 7 inch và chạy trên một hệ điều hành hoàn toàn mới mang tên homeOS. Sản phẩm dự kiến được trang bị chip A18, cho phép người dùng kiểm soát hệ sinh thái nhà thông minh ở mức chi tiết, đồng thời đóng vai trò như một trợ lý ảo trong gia đình, tương tự như Google Nest Hub hoặc Amazon Echo Show, nhưng theo phong cách của Apple.

Nếu Apple giải quyết được các vấn đề liên quan đến AI Siri trong năm tới, sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được ra mắt vào năm 2026.

Thiết kế mới của MacBook Pro

Năm 2026 cũng được dự đoán sẽ đánh dấu lần đầu tiên kể từ 2021 Apple tiến hành đổi mới thiết kế MacBook Pro. Ở phiên bản mới, Apple được cho là sẽ ưu tiên thân máy mỏng hơn, đồng thời lần đầu tiên đưa công nghệ OLED lên dòng MacBook. Một số thông tin rò rỉ còn đề cập khả năng MacBook Pro mới sẽ hỗ trợ màn hình cảm ứng và có thể tích hợp kết nối 5G.

Dòng máy này dự kiến sẽ sử dụng chip M6, nhiều khả năng là bộ vi xử lý 2nm đầu tiên của Apple. Điều này mở ra kỳ vọng về hiệu năng và hiệu suất năng lượng trên MacBook Pro mới.

iPhone màn hình gập đầu tiên

Một sản phẩm cũng được nhiều người kỳ vọng trong năm 2026 là iPhone màn hình gập đầu tiên - iPhone Fold. Thiết bị này được đồn đoán sẽ thiết kế gập kiểu “máy tính bảng”, với màn hình trong 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch, thuộc nhóm thiết bị gập có kích thước nhỏ hơn so với phần lớn sản phẩm trên thị trường.

Apple được cho là đang tập trung mạnh vào việc hạn chế nếp gấp trên màn hình. Ngoài ra, máy có thể sử dụng Touch ID thay cho Face ID và sở hữu khung bằng titan cao cấp.

Dòng Macbook mới ở phân khúc giá rẻ

Bên cạnh đó, Apple dự kiến giới thiệu một dòng MacBook hoàn toàn mới ở phân khúc giá rẻ, nằm dưới MacBook Air trong hệ sản phẩm hiện tại.

Thiết bị này được cho là sẽ trang bị chip A18 Pro, sử dụng màn hình 13 inch, có nhiều tùy chọn màu sắc và mức giá khởi điểm tiềm năng khoảng 699 USD. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Apple sẽ cắt giảm những yếu tố nào để tiệm cận được mức giá này.

OLED iPad mini

Cuối cùng, Apple được cho là sẽ thiết kế lại iPad mini lần đầu tiên kể từ năm 2021. Phiên bản mới dự kiến chuyển sang sử dụng màn hình OLED - công nghệ đã lần đầu xuất hiện trên iPad Pro vào năm ngoái - và iPad mini có thể trở thành thiết bị thứ hai của Apple được trang bị màn hình này. Theo các báo cáo, mẫu iPad mini mới sẽ có thiết kế chống nước tốt hơn và được trang bị chip A19 Pro.

Với loạt sản phẩm trải dài từ máy tính, thiết bị di động cho đến hệ sinh thái gia đình thông minh, 2026 được xem là thời điểm Apple không chỉ mở rộng danh mục thiết bị mà còn định hình lại cách người dùng tương tác với công nghệ. Nếu các kế hoạch ra mắt trở thành hiện thực, đây có thể sẽ là một trong những năm mang dấu ấn đổi mới mạnh mẽ nhất của Apple trong thập kỷ này.