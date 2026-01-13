Ngôi Sao Hà Nội đồng bộ chiến lược, thống nhất chuẩn mực học thuật toàn hệ thống

(VTC News) -

Ngày 11/1/2026, Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tổ chức Hội nghị Chiến lược năm 2026, nhằm tăng cường gắn kết và đồng bộ giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng, trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng giáo dục và tính nhất quán trong vận hành ngày càng được đặt ra ở mức cao.

Hội nghị là hoạt động mang tính chiến lược, khẳng định định hướng phát triển của Ngôi Sao Hà Nội như một hệ thống giáo dục học thuật thống nhất, được xây dựng và vận hành trên nền tảng các chuẩn mực nghiêm túc, ổn định và bền vững.

Kế thừa chuẩn mực và tinh hoa từ thương hiệu giáo dục hàng đầuNăm học 2025 - 2026, cơ sở Hải Phòng của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của hệ thống trong việc mở rộng mô hình giáo dục học thuật đã được triển khai tại Hà Nội.

Ngay từ khi đi vào vận hành, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng Campus được xác định là một bộ phận cấu thành của Ngôi Sao Hà Nội, kế thừa toàn diện các giá trị cốt lõi, chuẩn mực học thuật và triết lý giáo dục của hệ thống. Cơ sở Hải Phòng được triển khai và vận hành trên cùng hệ chuẩn học thuật, chuẩn vận hành và cơ chế bảo đảm chất lượng, nhằm bảo đảm các giá trị học thuật đã được khẳng định tại Hà Nội được thực hiện đầy đủ và nhất quán tại Hải Phòng, trên nền tảng chuẩn mực chung, thương hiệu chung và cam kết phát triển bền vững.

Hội nghị Chiến lược năm 2026 được tổ chức. nhằm tăng cường gắn kết và đồng bộ giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng.

Theo đó, học sinh tại cơ sở Hải Phòng được tiếp cận cùng chương trình, cùng tiêu chuẩn học thuật và định hướng phát triển cá nhân, dưới một triết lý giáo dục xuyên suốt, chú trọng nền tảng học thuật, kỷ luật học tập và sự phát triển dài hạn.

Song hành với việc triển khai đồng bộ chương trình, Ban Lãnh đạo Hệ thống chú trọng chiến lược gắn kết đội ngũ giáo viên giữa hai cơ sở thông qua cơ chế Mentor - Mentee, các hoạt động trao đổi chuyên môn thường xuyên và các chương trình đào tạo nội bộ được tổ chức luân phiên. Cách tiếp cận này nhằm duy trì sự thống nhất về phương pháp giảng dạy, chuẩn mực chuyên môn và chất lượng đào tạo trên toàn hệ thống.

Hội nghị Chiến lược năm 2026: Tăng cường gắn kết và thống nhất vận hành giữa hai cơ sở

Hội nghị Chiến lược năm 2026 của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội được tổ chức với trọng tâm tăng cường gắn kết và bảo đảm sự thống nhất trong vận hành giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng, trong bối cảnh hệ thống mở rộng và yêu cầu về tính nhất quán ngày càng được đặt ra ở mức cao.

Đại diện hai cơ sở ký cam kết cùng hành động.

Hội nghị tập trung rà soát, thống nhất và nâng cao các chuẩn mực cốt lõi đang được triển khai trong toàn hệ thống, bao gồm chuẩn học thuật, chuẩn vận hành và cơ chế bảo đảm chất lượng. Thông qua đó, các giá trị giáo dục đã được xây dựng và kiểm chứng tại Ngôi Sao Hà Nội được làm rõ về cách thức triển khai, chuyển giao và duy trì hiệu quả tại cơ sở Hải Phòng.

Việc rà soát và thống nhất các chuẩn mực tại hội nghị tạo cơ sở chung cho toàn hệ thống trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục ổn định, xuyên suốt và không phụ thuộc vào địa điểm triển khai.

Cam kết cùng hành động

Một điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Chiến lược năm 2026 là lễ ký kết cam kết cùng hành động giữa hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Cam kết này thể hiện sự thống nhất cao trong tư duy quản trị, mục tiêu phát triển và phương thức triển khai, nhằm bảo đảm các chuẩn mực học thuật, chất lượng đào tạo và định hướng phát triển được thực thi đồng bộ trên toàn hệ thống.

Hội nghị Chiến lược năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội.

Thông qua cam kết này, hai cơ sở xác lập cơ chế phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm chung trong việc triển khai chương trình, phát triển đội ngũ và duy trì chuẩn mực giáo dục, qua đó bảo đảm sự nhất quán trong trải nghiệm học tập của học sinh và củng cố niềm tin dài hạn của phụ huynh đối với Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội.

Hội nghị Chiến lược năm 2026 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội, thể hiện rõ định hướng xây dựng và vận hành một hệ thống giáo dục học thuật thống nhất, có nền tảng chuyên môn vững chắc và tầm nhìn dài hạn. Thông qua việc đồng bộ chuẩn mực, tăng cường gắn kết giữa các cơ sở, cụ thể hóa cam kết hành động, Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục khẳng định năng lực vận hành chuyên nghiệp cùng trách nhiệm lâu dài trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, qua đó củng cố niềm tin của phụ huynh và xã hội đối với toàn hệ thống.