TOD Boutique Gate - giá trị thương mại bất biến trước biến động thị trường

(VTC News) -

Lợi thế trường tồn của bất động sản TOD

Để phủ sóng toàn cầu, các thương hiệu nổi tiếng luôn ưu tiên điểm đến trong phạm vi lan toả của mô hình TOD (đô thị phát triển dựa trên hạ tầng giao thông). Điển hình, tại Ginza Station - trạm metro lớn thứ 4 của Tokyo (Nhật Bản) với 3 tuyến chính có lưu lượng 257.000 lượt người/ngày, hơn 200 nhãn hàng góp mặt tại đây liên tục thiết lập kỷ lục về doanh thu.

Tại Singapore, MRT Singapore - một trong những hệ thống giao thông công cộng hiệu quả nhất thế giới và kết nối với sân bay, đã đưa trung bình 38 triệu khách tới Marina Bay mỗi năm. Ước tính, giá trị kinh tế tạo ra đạt khoảng 2 tỷ USD/năm. Mặt bằng bán lẻ trong khu vực này luôn đạt tỷ lệ lấp đầy 98 - 99%, giá luôn trong top đầu ở đảo quốc sư tử.

Mô hình TOD mang lại những lợi thế bất biến cho bất động sản thương mại trên khắp thế giới.

Tại Mỹ, ngành hàng xa xỉ phẩm cũng đã có nhiều thập kỷ ăn nên làm ra ở khu Times Square (New York), nơi có khoảng 330.000 người qua lại hàng ngày. Dòng khách này được duy trì bởi 10 tuyến tàu điện phục vụ trực tiếp với 16 lối ra, vào quanh khu vực. Cùng với đó là sức hút của quảng trường Thời đại, được ví như “giao lộ của thế giới”, “thánh đường” của những sự kiện bom tấn.

Ngoài vị trí đắc địa kế cận metro với tính bền vững trăm năm, mẫu số chung của các bất động sản thương mại vang danh toàn cầu là đều thuộc loại hình leasehold (sở hữu có thời hạn). Với những lợi thế bất biến về hạ tầng, mang tới dòng khách khổng lồ, đây được xem là những tài sản thương mại có giá trị vô hạn, mở ra hành trình bội thu cho mọi ngành hàng.

Cơ hội bùng nổ ở “kinh đô thương mại quốc tế” Boutique Gate

Tại Đông Bắc Hà Nội, Boutique Gate nằm trong Vinhomes Global Gate sở hữu công thức đã tạo nên thành công của các biểu tượng giao thương toàn cầu. Với giới đầu tư, dòng sản phẩm gắn liền với mô hình TOD này mang giá trị trường tồn, bất biến trước mọi biến động của thị trường.

Cụ thể, Boutique Gate kết nối trực tiếp với hàng loạt hạ tầng quốc gia, khu vực và liên vùng. Mặt tiền là trục đường Trường Sa huyết mạch, dẫn thẳng tới sân bay quốc tế gồm Nội Bài trong 15 phút di chuyển; kế cận là cầu Tứ Liên giúp rút ngắn khoảng cách với nội đô chỉ 5 phút di chuyển. Trong tương lai gần, Boutique Gate còn hưởng lợi từ sân bay quốc tế Gia Bình cách chỉ khoảng 30 phút di chuyển thông qua tuyến đường kết nối trực tiếp vào trung tâm Hà Nội.

Đặc biệt, Boutique cũng là trung tâm của hạ tầng TOD tại Đông Bắc Thủ đô. Dự án gần nhà ga tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long, kết nối với các trung tâm du lịch sôi động bậc nhất miền Bắc chỉ trong 30 phút. Cùng với đó là tuyến metro số 4 đã nằm trong quy hoạch, một nhịp có thể tới ngay trung tâm và các vùng vệ tinh Hà Nội.

Boutique Gate hội tụ đủ lợi thế để trở thành tâm điểm giao thương đẳng cấp thế giới của Hà Nội.

Dự kiến, chỉ trong 2 - 3 năm tới, mạng lưới hạ tầng đa phương thức này sẽ hoàn thiện, bổ sung nguồn khách lên tới hàng chục triệu lượt mỗi năm cho Boutique Gate. Các căn thấp tầng được quy hoạch bài bản, dưới sự vận hành của Vincom Retail, có triển vọng tạo dòng tiền dồi dào.

Một lợi thế vượt trội của Boutique Gate khi so với nhiều mô hình thương mại thế giới là khoảng cách chỉ tính bằng bước chân tới hạ tầng EXPO tỷ USD. Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ngay sau khi đi vào vận hành đã trở thành thủ phủ của các sự kiện giải trí, triểm lãm, giao thương quy mô quốc gia, quốc tế. Dòng khách MICE cao cấp, ước tính lên tới 60 triệu khách/năm, sẽ tạo dòng tiền liên tục cho các ngành lưu trú, bán lẻ, F&B… tại Boutique Gate.

Không chỉ vậy, Boutique Gate còn có triển vọng tăng giá không giới hạn bởi mỗi hạ tầng hoàn thiện giá trị đều được chuyển hóa vào bất động sản khu vực.

Trước đó, tại Singapore, trong phạm vi 400m so với nhà ga tuyến Circle Line, mức giá bất động sản đã chênh khoảng 15% so với ngoài phạm vi trên khi tuyến này đi vào hoạt động năm 2012, theo Savills. Tại Kuala Lumpur, giá bất động sản trong bán kính 800m so với các ga tàu cao hơn 30% so với mức bình quân toàn thành phố (giai đoạn 2017 - 2018). Tương tự, ở Bangkok, bất động sản gần các tuyến metro có mức giá tăng thêm từ 7 - 21% tùy theo khoảng cách đến nhà ga.

Quy hoạch đồng bộ, thiết kế tối ưu giúp chủ sở hữu Boutique Gate dễ dàng khai thác, vận hành.

Nhằm khai mở tương lai thịnh vượng cho giới đầu tư, Boutique Gate đang mang tới chính sách ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường. Theo đó, chốt giao dịch ngay dịp Tết Nguyên đán này, nhà đầu tư có cơ hội nhận tới 5 cây vàng, tương đương 750 triệu đồng, cùng nội thất lên tới 500 triệu đồng/căn từ chương trình “An Gia Kim Lộc”. Cùng với đó là ưu đãi lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu 19% khi tự doanh và cam kết tiền thuê 25%/5 năm…

Vừa hưởng ưu đãi trao tay, vừa nắm chắc thành quả kinh doanh lâu dài và tiềm năng tăng giá vượt trội, Boutique Gate chính là tài sản thương mại với giá trị vô hạn. Kinh đô thương mại quốc tế sẽ là bàn đạp giúp nhà đầu tư bứt phá lợi nhuận ngay trong chu kỳ phát triển mới 2026.