Ông Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 72 về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/1.

Ông Bùi Thế Duy - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tân Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy sinh ngày 9/5/1978, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tin học; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước tháng 4/2018, ông Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 12/4/2018, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Bùi Thế Duy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 16/8/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Bùi Thế Duy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, ban lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hiện nay là Chủ tịch Châu Văn Minh và các Phó Chủ tịch, gồm các ông: Trần Hồng Thái, Lê Trường Giang, Trần Tuấn Anh, Chu Hoàng Hà, Bùi Thế Duy.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nguồn nhân lực về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật.