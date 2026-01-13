Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Ngày 13/1, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Cơ quan Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách người dự kiến ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, gồm:

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

100% cử tri biểu quyết thống nhất giới thiệu 5 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri phát biểu, khẳng định các nhân sự dự kiến ứng cử có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực trong công tác, đảm bảo năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Bùi Thị Minh Hoài, Hà Thị Nga, Nguyễn Thái Học tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu các ông, bà: Vũ Văn Tiến, Nguyễn Quỳnh Liên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Chúc mừng các nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội cao nhất từ trước đến nay. Điều này thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng, tín nhiệm cao của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Hoàng Công Thủy tin tưởng, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, 5 người được giới thiệu ứng cử sẽ là cầu nối vững chắc giữa cử tri và Quốc hội; sẽ thực sự là người đại biểu tiêu biểu của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mang tiếng nói của cử tri, nhân dân và hệ thống Mặt trận đến với nghị trường. Qua đó đóng góp công sức, trí tuệ, tài năng vào việc hoạch định chính sách, thực hiện quyền giám sát tối cao và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân.