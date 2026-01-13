VN-Index bứt phá, lần đầu vượt 1.900 điểm

(VTC News) -

Trong phiên giao dịch sáng nay 13/1, VN-Index có thời điểm vượt mốc 1.900 điểm, chính thức chinh phục vùng đỉnh lịch sử lần đầu tiên kể từ khi thị trường đi vào hoạt động.

Kết phiên sáng, VN-Index tăng 19,38 điểm, lên 1.896,71 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức cao, với hơn 671,6 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương giá trị gần 20.961 tỷ đồng. Độ rộng trên sàn HoSE nghiêng về bên mua với 183 mã tăng giá, 124 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Động lực chính giúp chỉ số VN-Index bứt phá đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhiều mã trụ ghi nhận mức tăng ấn tượng như: SAB tăng kịch trần; VIC tăng 4,51%; VPL tăng 3,44%; VHM tăng 1,31%; VRE tăng 3,83%...

Chỉ số VN-Index lần đầu vượt 1.900 điểm với các mã tăng áp đảo. (Ảnh chụp màn hình)

Sau giờ nghỉ trưa, thị trường giảm về dưới 1.890 điểm. Đến 14h, cổ phiếu nhóm Vingroup tăng mạnh trở lại giúp chỉ số chung vượt mốc tâm lý quan trọng, lên trên 1.910 điểm. Sau đó, chỉ số liên tục giằng co giữa việc mất mốc rồi lấy lại 1.900 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 25,60 (1,36%) lên mức 1.902,93 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận 203 mã tăng, áp đảo so với 131 mã giảm và 39 mã đứng giá.

Trong nhóm VN30, có 15 mã tăng, 13 mã giảm và 2 mã đứng giá. VN30-Index tăng 8,97 điểm (0,43%), đứng ở mức 2.089,21 điểm.

Phiên giao dịch hôm nay được hỗ trợ bởi các cổ phiếu có vốn nhà nước, chủ yếu thuộc ngành dầu khí và ngân hàng. Nổi bật nhất là GAS, BID, VCB, GVR, BSR hay PLX, đều tác động tích cực tới VN-Index.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,97 điểm (0,39%) lên 252,85 điểm. Toàn sàn có 72 mã tăng, 81 mã giảm và 61 mã đứng giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 109,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.478,4 tỷ đồng.

UPCOM-Index cũng duy trì sắc xanh khi tăng 0,68 điểm lên 123,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 97,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.245,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng giá, 115 mã giảm giá và 93 mã đi ngang.

Thanh khoản tiếp tục tăng trong phiên chứng khoán lập kỷ lục. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt trên 45.000 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE đạt hơn 42.000 tỷ đồng.

Sau 4 phiên ưu tiên gom hàng, khối ngoại hôm nay trở lại bán ròng khoảng 489 tỷ đồng.