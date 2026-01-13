Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 13/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Lê Trung Kiên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Trần Anh Tuấn (SN 1977), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đến công tác tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội để giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô.

Ông Nguyễn Minh Long (SN 1975), Thành ủy viên, thôi giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; điều động, phân công đến nhận nhiệm vụ tại Sở Nội vụ Hà Nội để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định chỉ định ông Nguyễn Minh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động bà Trần Thị Phương Hoa (SN 1975), Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điều động phân công bà Trần Thị Phương Hoa tới công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội để hiệp thương, ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định bà Nguyễn Thị Liễu (SN 1975), Phó Giám đốc phụ trách Sở Nội vụ Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Quân (SN 1975) thôi giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Ông Quân được điều động đến công tác tại Sở Nội vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động ông Hoàng Văn Bằng (SN 1971), Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội, đến nhận công tác tại cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội; bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Ban Thường vụ chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội.