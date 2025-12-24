Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa Nguyễn Tiến Thiết làm Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 24/12, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ với nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các sở, ngành và cơ quan thuộc thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì và trao các quyết định.

Theo quyết định, ông Lê Thanh Nam, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy, HĐND phường Ngọc Hà, nhằm tăng cường cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cho cơ sở.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao các quyết định bổ nhiệm.

Người thay thế vị trí ông Lê Thành Nam là ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa. Ông Nguyễn Tiến Thiết nhận quyết định giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ lần này được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, phẩm chất, quá trình công tác của từng cán bộ, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các sở, ngành, địa phương.

Trong đó, có những cán bộ đã đảm nhiệm cương vị giám đốc sở trong thời gian dài, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành, lĩnh vực phụ trách; có những cán bộ trưởng thành từ cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nay được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Tân Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết.

“Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, thành phố đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, đồng thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt như kinh tế, giáo dục, văn hóa, phát triển con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu bản sắc”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, thời gian qua, thành phố nhận được sự quan tâm rất lớn của Trung ương, trong đó Quốc hội khóa XV vừa thông qua Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô (có hiệu lực từ ngày 12/12/2025).

Trong bối cảnh đó, Thành ủy và UBND thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, nhất là các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm.

Trên tinh thần đó, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các cán bộ, lãnh đạo sở ngành nhanh chóng nắm bắt tình hình, tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND thành phố nhắc lại phương châm hành động của thành phố được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Trên tinh thần đó, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “nói đi đôi với làm”, hành động quyết liệt, rõ việc, rõ trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thủ đô.