+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Infographic: Chân dung tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng
(VTC News) -
Ngày 28/11, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.
Minh Tuệ
(Thiết kế: Nhật Anh)
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 28/11/2025 - XSNT 28/11
14:58 28/11/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 28/11/2025 - XSTV 28/11
14:55 28/11/2025
Xổ số miền Nam
Đoàn thể thao Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 33
14:54 28/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Nữ MC 'độc thân đắt giá nhất VTV' vừa được cầu thủ nổi tiếng cầu hôn là ai?
14:42 28/11/2025
Sao Việt
Hỗn chiến bóng đá Nam Mỹ: 17 thẻ đỏ, HLV trưởng nhập viện
14:31 28/11/2025
Hậu trường
TP.HCM lạnh 19°C, dân mạng thích thú 'xin gia hạn kiểu thời tiết này tới Tết'
14:26 28/11/2025
Giới trẻ
Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội
14:15 28/11/2025
Chính trị
Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội
14:14 28/11/2025
Chính trị
Ajinomoto Việt Nam mang Quầy buffet rau vào trường học
14:12 28/11/2025
Sức khỏe
Cựu CAND – điểm tựa vững chắc, tiếp sức Công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ
14:06 28/11/2025
Tin nóng
Ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội
14:05 28/11/2025
Tin nóng
Con đẻ không chăm, cụ bà tuyển con gái nuôi, hứa tặng nhà và trả lương tháng
14:00 28/11/2025
Chuyện bốn phương
Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 28/11/2025 - XSBD 28/11
13:57 28/11/2025
Xổ số miền Nam
Hạ Long – miền trải nghiệm bốn mùa và cơ hội đầu tư tại Imperia Holiday Hạ Long
13:57 28/11/2025
Dự án
Hệ thống Mailisa đóng cửa, khách hàng nên làm gì để bảo vệ quyền lợi?
13:49 28/11/2025
Thị trường
Cận cảnh đất nứt, nhà bị xé toạc khiến 35 hộ dân ở Đắk Lắk tháo chạy trong đêm
13:48 28/11/2025
Đời sống
Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 28/11/2025 - XSVL 28/11
13:45 28/11/2025
Xổ số miền Nam
Ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
13:40 28/11/2025
Tin nóng
Hành trình cứu sống bé gái sinh non chỉ nặng 640 gram
13:33 28/11/2025
Tin tức
Ăn táo đỏ mỗi ngày có công dụng gì?
13:30 28/11/2025
Tư vấn
Cisco thiết lập chuẩn mực mới tối ưu cho hạ tầng AI phân tán
13:30 28/11/2025
Sản phẩm
Bí thư Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội
13:24 28/11/2025
Tin nóng
Rơi nước mắt chờ tin người thân mất tích trong vụ cháy chung cư Hong Kong
12:46 28/11/2025
Thời sự quốc tế
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 29/11 và rạng sáng 30/11
12:38 28/11/2025
Cần biết
Tuyển thủ Việt Nam sắp ra nước ngoài thi đấu
12:27 28/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Vụ Mailisa: Thu giữ 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe
12:19 28/11/2025
VTC NEWS TV
Doanh số xe điện toàn cầu dự kiến đạt 20 triệu chiếc năm 2025
11:58 28/11/2025
Giao thông xanh
Câu đố này khó hơn bạn tưởng
11:56 28/11/2025
Hỏi - Đáp
Tân Hoa hậu Quốc tế 2025: Cao 1m8, thạo 3 ngôn ngữ, nhan sắc được ví như búp bê
11:54 28/11/2025
Hoa hậu
Đại biểu Quốc hội kiến nghị rà soát toàn bộ thủy điện nhỏ và quy trình xả lũ
11:52 28/11/2025
Tin nóng