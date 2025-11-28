Đóng

Infographic: Chân dung tân Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng

(VTC News) -

Ngày 28/11, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Tuệ (Thiết kế: Nhật Anh)
