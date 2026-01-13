Giới thiệu Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

(VTC News) -

Ngày 13/1, Văn phòng Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy, để lấy ý kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đã nhất trí giới thiệu Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cam kết sẽ nỗ lực làm tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị cử tri nơi công tác là bước quan trọng trong quy trình hiệp thương, có ý nghĩa thiết thực trong việc phát huy quyền làm chủ của cử tri, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác giới thiệu người ứng cử.

Cũng tại hội nghị này, cử tri cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.HCM đã biểu quyết, nhất trí với danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bao gồm ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Quốc Phong cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND TP.HCM khóa X.

Về bầu cử đại biểu Quốc hội, TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 38 đại biểu.

Về bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM, thành phố có 42 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 125 đại biểu.

Thành phố dự kiến tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26/2 tại 4 khu vực, với 4.538 cử tri thuộc lực lượng vũ trang và kinh tế biển. Gồm Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh TP.HCM; Hải đoàn 128; Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội Kiểm ngư số 2; và Tiểu đoàn DK1 - Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ngày 15/3 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.