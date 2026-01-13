Những rủi ro khi lắp đặt camera giám sát tại nhà

(VTC News) -

Lắp camera giám sát tại nhà là xu hướng của nhiều năm gần đây. Camera mang lại nhiều sự tiện ích cho cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là với những gia đình có con nhỏ và người già. Dù đi vắng, mọi người vẫn có thể thấy rõ những gì đang diễn ra ở nhà thông qua hệ thống giám sát, từ đó có được sự an tâm.

Rủi ro nào khi lắp camera giám sát tại nhà?

Dù nhiều tiện ích, việc lắp camera giám sát ở nhà cũng có thể mang lại những rủi ro không nhỏ. Do đó, chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và sử dụng một số biện pháp phòng ngừa hiệu quả, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Việc lắp camera giám sát ở nhà cũng có thể mang lại những rủi ro nghiêm trọng.

Những nguy cơ khi lắp camera giám sát tại nhà bao gồm:

Quyền riêng tư bị xâm phạm

Hệ thống giám sát hiện đại rất tiện lợi. Chỉ cần kết nối điện thoại với hệ thống camera là chúng ta có thể xem các hình ảnh diễn ra ở nhà bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các hệ thống giám sát tại nhà thường yêu cầu tải đoạn video lên máy chủ đám mây trước khi chúng ta có thể xem lại qua ứng dụng di động.

Chất lượng các thiết bị giám sát trên thị trường hiện nay rất khác nhau, nhiều trong số đó chứa các lỗ hổng bảo mật. Điều này có nghĩa là đoạn video có thể dễ dàng bị tin tặc bẻ khóa trong quá trình tải lên đám mây.

Nói cách khác, đoạn phim giám sát tại nhà của bạn có thể đang bị người khác xem trộm. Điều này làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền riêng tư của các thành viên trong gia đình. Điều đáng sợ hơn nữa là một số video bị đánh cắp này có thể bị bán lại, thậm chí hình thành nên một "chuỗi ngành công nghiệp phát trực tiếp giám sát tại nhà" trên mạng đen.

Đoạn phim giám sát tại nhà của bạn có thể đang bị người khác xem trộm.

Lòng tin có thể bị xói mòn

Nhiều người lắp đặt camera tại nhà ban đầu chỉ đơn giản là để xem các thành viên trong gia đình đang làm gì và liên lạc với họ. Tuy nhiên, theo thời gian, mục đích của việc làm trên có thể thay đổi.

Trên các diễn đàn trực tuyến từng có người phàn nàn rằng, người yêu của họ làm việc ở thành phố khác. Họ đã lắp đặt camera trong phòng ngủ để dễ dàng liên lạc và nhìn thấy họ bất cứ lúc nào. Lúc đầu, điều đó dường như không có vấn đề gì, nhưng sau một thời gian, người yêu của họ bắt đầu nghi ngờ và liên tục gọi điện mỗi đêm nếu không thấy họ, thể hiện sự thiếu tin tưởng. Người trong bài đăng rất muốn gỡ bỏ camera.

Ngoài ra, một số gia đình, do công việc hoặc các lý do khác, không thể giám sát việc học tập của con cái và chọn cách lắp đặt camera giám sát gần nhà. Điều này cho phép họ theo dõi con cái và giải đáp thắc mắc của chúng bất cứ khi nào cần thiết.

Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy những người bị giám sát liên tục dễ bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực như lo âu và trầm cảm. Điều tương tự cũng áp dụng cho trẻ em, chúng dễ phát triển tâm lý nổi loạn hơn. Nếu bạn muốn chúng làm điều gì đó, chúng sẽ làm ngược lại. Điều này không chỉ làm tổn hại mối quan hệ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của chúng.

Có thể ảnh hưởng quyền riêng tư của gia đình khác

Một số người lắp đặt camera giám sát ở cửa trước để ngăn chặn kẻ đột nhập khi họ không có nhà. Tuy nhiên, việc làm này có thể khiến một số người hàng xóm cảm thấy quyền riêng tư của họ bị xâm phạm. Theo quy định tại một số quốc gia, một gia đình camera lắp đặt ở cửa trước sẽ không được phép ghi hình cửa ra vào, cửa sổ hoặc các khu vực riêng tư khác của nhà hàng xóm, nếu không, họ có thể bị kiện.

Hàng xóm có thể kiện nếu việc lắp camera của gia đình bạn làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư của họ.

Nên lưu ý gì khi lắp đặt camera tại nhà?

Việc lắp đặt camera giám sát tại nhà có nhiều nhược điểm và đôi khi không được khuyến khích, nhưng nhiều gia đình có những hoàn cảnh đặc biệt buộc họ phải làm vậy. Dưới đây là một số biện pháp giúp hạn chế những rủi ro khi lắp đặt camera giám sát tại nhà.

Thiết lập mật khẩu cho hệ thống giám sát càng phức tạp càng tốt. Điều này giúp ngăn ngừa những người có ý định xấu xâm nhập vào hệ thống camera của gia đình bạn. Nếu được, bạn nên kích hoạt chức năng đăng nhập xác thực bằng SMS, điều này có thể cung cấp thêm một lớp bảo mật.

Nên thiết lập hệ thống bảo mật tốt để tránh bị đánh cắp hình ảnh riêng tư.

Bạn nên tránh lắp đặt camera ở những khu vực riêng tư như phòng ngủ hoặc phòng tắm. Thay vào đó, hãy lắp đặt ở những khu vực chung như phòng khách hoặc phòng ăn. Nếu lắp đặt camera ở cửa trước, hãy cố gắng tránh những khu vực riêng của nhà hàng xóm để không gặp phải những rắc rối về pháp lý.

Khi không cần sử dụng hệ thống giám sát, bạn nên nhớ rút phích cắm hoặc che chắn nó bằng vật gì đó để đảm bảo an toàn.