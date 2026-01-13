Đóng

Thủ tướng: Kéo giảm giá nhà ở, chung cư xuống mức hợp lý

(VTC News) -

Thủ tướng yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước.

Đăng Khoa
