Thủ tướng: Kéo giảm giá nhà ở, chung cư xuống mức hợp lý
(VTC News) -
Thủ tướng yêu cầu kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước.
Đăng Khoa
Tin mới
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
16:45 13/01/2026
Tin nóng
Giới thiệu Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
16:30 13/01/2026
Chính trị
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
16:26 13/01/2026
Tin nóng
Cháy xưởng lao động dạy nghề trong Trại giam Quảng Ninh
16:12 13/01/2026
Tin nóng
Ông Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
16:12 13/01/2026
Chính trị
Becamex được đề xuất làm nhà đầu tư chiến lược đô thị khoa học công nghệ TP.HCM
16:09 13/01/2026
Đầu Tư
Tất bật dọn dẹp khu ‘đất vàng’ ở TP.HCM làm công viên, vườn hoa Tết Bính Ngọ
16:06 13/01/2026
Đời sống
Tiểu thương chợ sinh viên phía Tây Hà Nội đồng loạt gỡ mái che, trả lại vỉa hè
16:04 13/01/2026
Tin nóng
XSMB 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/1/2026
16:00 13/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 13/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 13/1/2026 - Xổ số Power 6/55
16:00 13/01/2026
Xổ số
VN-Index bứt phá, lần đầu vượt 1.900 điểm
15:58 13/01/2026
Tài chính
Pin natri–lưu huỳnh: Đối thủ tiềm năng của pin lithium-ion
15:48 13/01/2026
Sản phẩm
TP.HCM công bố Đề án Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc, tạo cực tăng trưởng mới
15:46 13/01/2026
Chuyển đổi số
LPBank ghi dấu ấn trong 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025
15:44 13/01/2026
Kinh tế
Khởi tố Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh
15:37 13/01/2026
Bản tin 113
Suýt tử vong sau khi phá thai bằng thuốc
15:36 13/01/2026
Tin tức
Những rủi ro khi lắp đặt camera giám sát tại nhà
15:30 13/01/2026
Gia đình
EVNNPC tổ chức Triển lãm Techshow và Hội thảo Khoa học Công nghệ năm 2026
15:23 13/01/2026
Khoa học - Công nghệ
TP.HCM chọn nhà đầu tư chiến lược làm Dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa
15:15 13/01/2026
Đầu Tư
Tổng Giám đốc Ajinomoto VN nhắn nhủ sinh viên điều quan trọng nhất khi chọn nghề
15:15 13/01/2026
Giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2026
15:09 13/01/2026
Tin tức - Sự kiện
HUAWEI FreeClip 2: Khi tai nghe trở thành phụ kiện tại Tuần lễ thời trang Paris
15:05 13/01/2026
Sản phẩm
XSMT 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 13/1/2026
15:00 13/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay 13/1/2026 - XSDLK 13/1
15:00 13/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 13/1/2026 - XSQNA 13/1
15:00 13/01/2026
Xổ số miền Trung
Reuters: Nga tập kích tên lửa dữ dội nhất trong năm vào Ukraine
14:50 13/01/2026
Thời sự quốc tế
Thống kê ngỡ ngàng, nhìn vào không ai tin U23 Việt Nam thắng U23 Ả Rập Xê Út
14:46 13/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Dự báo tình hình rét đậm, rét hại và mưa bão trong 6 tháng đầu năm 2026
14:24 13/01/2026
Thời tiết
Vụ cha bắn tài xế cán chết con mình: VKSND Tối cao phục hồi điều tra
14:15 13/01/2026
Bản tin 113
Thủ tướng: Kéo giảm giá chung cư phù hợp với sự phát triển chung của đất nước
14:14 13/01/2026
Bất động sản