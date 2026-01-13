Khởi tố Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ngày 13/1, theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố cán bộ, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Thu Hường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực thể dục thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh (đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong quá trình quản lý, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước được cấp.

Những sai phạm này được xác định có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của vận động viên, đồng thời tác động tiêu cực đến chất lượng đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao của địa phương.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Hoài - Kế toán trưởng. (Ảnh: CAHT)

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, ngày 9/1/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh. Toàn bộ hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Thu Hường (SN 1973), Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hà Tĩnh và ông Võ Văn Hoài (SN 1973), Kế toán trưởng của Trung tâm, để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.