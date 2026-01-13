Tổng Giám đốc Ajinomoto VN nhắn nhủ sinh viên điều quan trọng nhất khi chọn nghề

(VTC News) -

Từ câu chuyện truyền cảm hứng của bản thân đến những lời khuyên về lựa chọn môi trường làm việc và giá trị đóng góp cho xã hội, Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam đã mang đến cho sinh viên nhiều kinh nghiệm quý báu chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Ngày 9/1/2026, hơn 800 sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing, TP.HCM hào hứng tham gia chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp” cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam với sự hiện diện của ông Tsutomu Nara - Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam trong vai trò diễn giả truyền cảm hứng.

Lãnh đạo Ajinomoto Việt Nam giao lưu cùng sinh viên Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM. (Ảnh: Hữu Hạnh)

Đi tìm “Mục đích tồn tại” của bản thân

Chương trình là cơ hội để sinh viên trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại cùng ông Tsutomu Nara - một nhà lãnh đạo có hành trình làm việc hơn ba thập kỷ tại nhiều quốc gia, với kinh nghiệm quản trị đa văn hóa và góc nhìn sâu sắc về nguồn nhân lực.

Mở đầu buổi giao lưu, ông Tsutomu Nara chia sẻ hành trình nghề nghiệp của bản thân trong môi trường doanh nghiệp đa quốc gia, từ những bước đi đầu tiên cho đến vai trò lãnh đạo hiện tại và bước ngoặt đưa đến lựa chọn đồng hành cùng tập đoàn Ajinomoto suốt 34 năm qua. Theo ông, điều quan trọng đầu tiên khi chọn nghề là xác định được “Mục đích tồn tại” dựa trên điểm mạnh và giá trị của bản thân.

Ông Nara cho biết, Ajinomoto Việt Nam áp dụng phương thức “Quản lý dựa trên Mục đích tồn tại”, luôn khuyến khích nhân viên tìm ra “Mục đích tồn tại” của cá nhân và tìm ra điểm giao thoa với “Mục đích tồn tại” của công ty.

“Khi người lao động cảm thấy họ không chỉ làm việc cho một công ty, mà đang góp phần tạo ra giá trị có ý nghĩa cho xã hội, họ sẽ làm việc với đam mê, sáng tạo và sự gắn kết lâu dài hơn”, ông nhấn mạnh.

Ông Tsutomu Nara đưa ra lời khuyên cho sinh viên tìm môi trường làm việc phù hợp với Mục đích tồn tại của cá nhân. (Ảnh: Hữu Hạnh)

Tạo giá trị cho cộng đồng và xã hội thông qua công việc hằng ngày

“Điều quan trọng nhất, hãy suy nghĩ kỹ về giá trị mà bạn tạo ra trong công việc và cuộc sống. Không chỉ cho sự trưởng thành của riêng bạn, mà còn để đóng góp cho gia đình, cộng đồng và đất nước Việt Nam”. Đây là lời gửi gắm của ông Tsutomu Nara đến thế hệ trẻ là các bạn sinh viên đang đi tìm câu trả lời, giúp các bạn chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp tương lai.

Sinh viên tích cực giao lưu đặt câu hỏi cho Tổng giám đốc Ajinomoto Việt Nam. (Ảnh: Hữu Hạnh)

Trong không khí trao đổi sôi nổi, nhiều sinh viên đặc biệt quan tâm đến khái niệm ASV (Ajinomoto Group Creating Shared Value) - hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto. Ông Nara cho biết ASV hướng đến đồng kiến tạo giá trị kinh tế và giá trị xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh để thực hiện hóa “Mục đích tồn tại”.

Hiện nay, Ajinomoto Việt Nam đang thúc đẩy ASV dựa trên 3 định hướng chính:

1. Tái định vị sản phẩm và thị trường: Công ty xác định nhu cầu, lợi ích và các vấn đề xã hội liên quan đến sản phẩm, từ đó tìm cơ hội để khác biệt hóa và mở rộng thị trường. Ví dụ, nhận thấy lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt gần gấp đôi mức khuyến nghị, năm 2023 Ajinomoto Việt Nam ra mắt các sản phẩm giảm muối như Nước tương “Phú Sĩ” giảm muối và Hạt nêm “Aji-ngon” heo giảm muối. Năm 2025, công ty vừa giới thiệu thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 hỗ trợ bệnh nhân động kinh kháng thuốc, vừa mở rộng danh mục sản phẩm, vừa góp phần hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi cho người mắc động kinh kháng thuốc.

2. Cải thiện năng suất trong chuỗi giá trị: Cải thiện năng suất trong từng hoạt động ngay trong hoạt động hàng ngày của từng phòng ban, bộ phận chính là cách thực hiện ASV. Chẳng hạn, công ty chuyển sang dùng hệ thống lò hơi sinh học vận hành bằng trấu ép để thay thế cho dầu diesel trong sản xuất bột ngọt, vừa giảm chi phí sản xuất, vừa giảm khí thải CO₂, góp phần bảo vệ môi trường.

3. Phát triển cộng đồng địa phương: Ajinomoto Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến giá trị dựa trên thế mạnh về dinh dưỡng và sức khỏe. Trong đó, phải kể đến các dự án tiêu biểu như Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ - Trẻ em… và các hoạt động nhằm giảm tác động đến môi trường.

TS. Cao Tấn Huy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing phát biểu. (Ảnh: Hữu Hạnh)

Trong phần giao lưu hỏi - đáp, nhiều sinh viên bày tỏ sự quan tâm đến chiến lược phát triển nhân tài, cơ hội thực tập và làm việc tại Ajinomoto Việt Nam. Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam khẳng định luôn tạo điều kiện để sinh viên học hỏi, trải nghiệm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Về phía nhà trường, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing, TS. Cao Tấn Huy đánh giá cao những chia sẻ từ Tổng giám đốc Tsutomu Nara, cho rằng chương trình đã mang đến cho sinh viên góc nhìn rõ ràng hơn về hành trình nghề nghiệp, từ việc trang bị kỹ năng, lựa chọn môi trường làm việc đến việc tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội.

Sự kiện còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ajinomoto Việt Nam và Trường Đại học Tài chính - Marketing, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.