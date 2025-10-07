Nam ca sĩ lần đầu tiên đưa cải lương vào âm nhạc cổ động là ai?

(VTC News) -

Hướng đến kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10, nam ca sĩ Minh Sang vừa phát hành MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, giai điệu hiện đại kết hợp cùng đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương với phần thể hiện của NSƯT Võ Minh Lâm tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc.

Minh Sang kết hợp cùng NSƯT Võ Minh Lâm.

Nói về sự kết hợp độc đáo này, Minh Sang mong muốn làm mới sản phẩm của mình bằng những thanh âm truyền thống dân tộc.

"Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại và chất cải lương truyền cảm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững", nam ca sĩ nói.

NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ rất sẵn lòng và dành hết tâm sức để đồng hành trong dự án âm nhạc lần này bởi “luôn ấn tượng với năng lượng và sự nhiệt tình của Minh Sang". Anh muốn truyền tải tình yêu quê hương, đất nước và động viên các bạn trẻ không ngừng nỗ lực vươn lên.

MV Rực sáng sức trẻ Việt Nam đánh dấu cột mốc 20 năm Minh Sang theo đuổi âm nhạc. Bắt đầu từ cuộc thi Giọng hát hay trên sóng Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM năm 2007, Minh Sang được khán giả yêu mến khi tham gia nhiều cuộc thi.

Anh từng tham gia The Voice 2013, có mặt trong top 4 team Đàm Vĩnh Hưng và tiếp tục để lại ấn tượng cho công chúng ở chương trình X Factor mùa đầu tiên. Sau đó, Minh Sang tiếp tục đạt giải á quân Người kể chuyện tình 2019, giải nhất cuộc thi Tỏa sáng sao đôi 2022.

Quãng thời gian gần 3 năm đồng hành cùng nhóm nhạc AYOR cũng được xem là dấu ấn nghề nghiệp đáng nhớ của Minh Sang.

Minh Sang từng có khoảng thời gian "ở ẩn" để theo đuổi kinh doanh.

Đằng sau thành công đó là con đường không ít chông gai, mồ hôi nước mắt và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nam ca sĩ. Khi ở thời điểm thuận lợi, Minh Sang bất ngờ gần như biến mất khỏi các sân khấu âm nhạc để chuyển hướng kinh doanh.

Giọng ca sinh năm 1984 làm nhiều công việc khác nhau, đặc biệt phát triển trong lĩnh vực kinh doanh spa và thời trang. Minh Sang chia sẻ bản thân khi rẽ hướng sang lĩnh vực mới cũng đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực khi vừa phải làm quen với việc kinh doanh lại vừa phải duy trì công việc ca hát.

Anh từng tâm sự: “Tôi biết ơn khoảng thời gian tạm ngưng ca hát gần 2 năm để tập trung cho công việc kinh doanh. Đó là lúc tôi học được sự kỷ luật, biết cách lên kế hoạch cho con đường nghệ thuật của mình, chứ không chỉ hát theo cảm hứng”.

Song, khoảng lặng đó không làm ngọn lửa đam mê trong Minh Sang tắt đi, mà ngược lại, giúp anh tái định hình bản thân sâu sắc hơn, tỉnh táo hơn và đủ trưởng thành để quay lại một cách vững vàng.

Những năm qua, Minh Sang gắn bó với Trung Tâm Nghệ Thuật TP.HCM. Anh được ghi nhận bởi tinh thần dấn thân, sẵn lòng có mặt khắp mọi nơi để mang tiếng hát đến khán giả.