'Hoa hậu cải lương' vừa được vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu toàn quốc là ai?

(VTC News) -

NSƯT Như Huỳnh vừa được tôn vinh là nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển nền nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1975-2025.

Trong danh sách cùng với hơn 200 văn nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tiêu biểu, Như Huỳnh cũng là nghệ sĩ trẻ hiếm hoi thuộc sân khấu cải lương miền Nam được vinh danh tại giải thưởng này. Giải thưởng ghi nhận hành trình cống hiến bền bỉ và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của cô nhiều năm qua.

Nghệ sĩ Như Huỳnh được vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu toàn quốc.

Như Huỳnh chia sẻ việc được nhận cúp đúng dịp sinh nhật khiến phần thưởng thêm ý nghĩa.

"Tôi không ngờ sinh nhật năm nay đặc biệt đến vậy. Được nhận danh hiệu cao quý này vào đúng ngày sinh là điều không thể nào quên. Tôi luôn nói bản thân sống hết mình vì sân khấu. Hôm nay, sân khấu tặng lại cho tôi món quà lớn nhất vào đúng ngày tôi bước sang tuổi mới. Chắc chắn đây sẽ là sinh nhật đẹp nhất trong đời tôi”, NSƯT Như Huỳnh chia sẻ.

Như Huỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu dòng nhạc cải lương. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào, Như Huỳnh được nhiều khán giả ưu ái gọi là "Hoa hậu cải lương". Cô đang là diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu của tỉnh Bạc Liêu.

Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương và nhận nhiều giải thưởng lớn. Cô từng giành Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu Thủ đô, Huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc...

Năm 2022, cô được vinh danh Gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật, nhận bằng khen Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam 2022. Tháng 3/2024, Như Huỳnh vinh dự được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn rực rỡ, NSƯT Như Huỳnh còn được biết đến là nghệ sĩ không ngừng nỗ lực gìn giữ và truyền lửa cho nghệ thuật cải lương. Năm 2024, NSƯT Như Huỳnh gặt hái nhiều giải thưởng lớn, cô được vinh danh "Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu" lĩnh vực cải lương, bằng khen "Diễn viên cải lương xuất sắc" tại Lễ trao giải thưởng sân khấu năm 2024…

Như Huỳnh cũng là một trong số ít nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp chỉ chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện giải trí.

Sắp tới, NSƯT Như Huỳnh sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật Ngọc trong lửa do Bộ Công An - Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV.