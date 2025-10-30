Mô hình Trái Đất khổng lồ rực sáng bên Hồ Tây, người dân nô nức check-in

Theo kế hoạch, “Gaia” được trưng bày luân phiên tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong năm 2025, tác phẩm đi qua Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam. Tại Việt Nam, mô hình được đặt trong khuôn viên Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS Hà Nội) từ 6/10 đến 25/10. Sau đó, “Gaia” được trưng bày công khai tại vườn hoa Lạc Long Quân (Hồ Tây) từ 28-30/10 như một món quà nghệ thuật ý nghĩa gửi tặng người dân Thủ đô.