Mô hình Trái Đất khổng lồ rực sáng bên Hồ Tây, người dân nô nức check-in

Video: Người Hà Nội thích thú check-in với mô hình Trái đất khổng lồ đường kính 7m
Tối 29/10, tại vườn hoa Lạc Long Quân (Hồ Tây, Hà Nội) xuất hiện mô hình Trái Đất khổng lồ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh check-in.
Từ xa, mô hình Trái Đất nổi bật với ánh sáng rực rỡ, mô phỏng sinh động các lục địa và đại dương, trông như một hành tinh thật đang lơ lửng giữa không trung. Nhờ kích thước lớn, thiết kế chân thực cùng hệ thống chiếu sáng ấn tượng, đặc biệt về đêm, tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Theo thông tin giới thiệu tại khu vực trưng bày, tác phẩm có tên “Gaia”, được thiết kế với đường kính 7m, sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất độ phân giải 120dpi do NASA cung cấp. Tác phẩm nhằm mang đến cho người xem trải nghiệm chiêm ngưỡng Trái Đất ở quy mô lớn, tái hiện không gian ba chiều sống động, giúp công chúng hình dung rõ hơn về hành tinh xanh từ góc nhìn của các phi hành gia ngoài vũ trụ.
“Gaia” lấy cảm hứng từ “Hiệu ứng Toàn cảnh” (Overview Effect) - khái niệm do nhà nghiên cứu Frank White đề xuất năm 1987, mô tả trạng thái nhận thức đặc biệt mà các phi hành gia trải qua khi lần đầu tiên nhìn thấy Trái Đất từ không gian. Trải nghiệm ấy mang đến cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp mong manh của hành tinh, đồng thời đánh thức ý thức về sự kết nối của mọi sự sống và trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ môi trường chung.
Mô hình “Gaia” được thu nhỏ 1,8 triệu lần so với Trái Đất thật, 1cm trên mô hình tương ứng với 18km ngoài thực tế. Đặc biệt, khi đứng cách mô hình khoảng 211m, người xem sẽ có góc nhìn tương đương với việc quan sát Trái Đất từ Mặt Trăng, mang lại cảm giác chân thực và choáng ngợp như đang ngắm hành tinh xanh từ vũ trụ xa xôi.
Tác phẩm cũng gợi nhắc cột mốc lịch sử năm 1972, khi phi hành đoàn Apollo 17 của NASA chụp được bức ảnh toàn cảnh đầu tiên về Trái Đất - hình ảnh mang tính biểu tượng đã thay đổi nhận thức của nhân loại về hành tinh xanh. Từ góc nhìn xa xôi ấy, Trái Đất hiện lên nhỏ bé, mong manh, nhưng cũng là ngôi nhà duy nhất của sự sống trong vũ trụ bao la.
Hàng nghìn người dân và du khách đổ về vườn hoa bên Hồ Tây để chiêm ngưỡng, chụp ảnh check-in cùng tác phẩm nghệ thuật đặc biệt này.
“Tình cờ thấy bạn bè chia sẻ ảnh chụp cùng mô hình Trái Đất trên mạng xã hội, tối nay tôi cũng tranh thủ ra tận nơi để ngắm và check-in”, chị Loan (ở Tây Hồ) chia sẻ.
Chị Kiều Miên (ở Long Biên) đã đi quãng đường hơn 15km để được tận mắt chiêm ngưỡng mô hình đặc biệt này. “Tôi thật sự bất ngờ và ấn tượng, mô hình Trái Đất này hoành tráng và sống động như đang được nhìn từ ngoài vũ trụ. Từng chi tiết, màu sắc đều rất chân thực”, chị Miên nói.
Nhiều cặp vợ chồng đưa theo con nhỏ tới đây chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm cùng mô hình Trái Đất.
Một gia đình thích thú check-in bên dưới mô hình, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian lung linh tại vườn hoa Hồ Tây.
Càng về đêm, lượng người đổ về vườn hoa Hồ Tây càng đông, khiến khu vực quanh đường Lạc Long Quân thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt tại các lối dẫn vào khu trưng bày mô hình Trái Đất khổng lồ.
Theo kế hoạch, “Gaia” được trưng bày luân phiên tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong năm 2025, tác phẩm đi qua Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam. Tại Việt Nam, mô hình được đặt trong khuôn viên Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS Hà Nội) từ 6/10 đến 25/10. Sau đó, “Gaia” được trưng bày công khai tại vườn hoa Lạc Long Quân (Hồ Tây) từ 28-30/10 như một món quà nghệ thuật ý nghĩa gửi tặng người dân Thủ đô.