Phát hiện dấu vết của 'Trái Đất nguyên thủy'

(VTC News) -

Lần đầu tiên, các nhà khoa học từ MIT tìm thấy dấu vết hóa học của "Trái Đất nguyên thủy", tiền thân cổ xưa của hành tinh chúng ta, đã tồn tại hơn 4,5 tỷ năm trước.

Những phát hiện được công bố vào ngày 14/10 trên tạp chí Nature Geoscience tiết lộ rằng các dấu hiệu đồng vị hiếm hoi bị chôn vùi sâu trong những lớp đá cổ nhất của Trái Đất có thể đã sống sót sau vụ va chạm thảm khốc hình thành nên Trái Đất hiện đại. Khám phá này cung cấp một mảnh ghép còn thiếu trong việc tìm hiểu cách các vật liệu hành tinh sơ khai tiến hóa thành thế giới mà chúng ta biết ngày nay.

Nhóm nghiên cứu MIT tìm thấy dấu vết đồng vị kali, hé lộ tàn tích của "Trái đất nguyên thủy" bên trong những tảng đá cổ đại. (Nguồn: Pixabay)

Theo báo cáo của Science Daily, các nhà nghiên cứu đã phân tích các mẫu đá cổ đại từ Greenland, Canada và các trầm tích núi lửa ở Hawaii — một số vật liệu sâu nhất có nguồn gốc từ lớp phủ của Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu, do Nicole Nie của MIT dẫn đầu, đã tìm ra dấu vết hóa học trong các đồng vị kali, một điều bất thường. Sự thiếu hụt nhẹ kali-40 này khác với những gì thường thấy trong các loại đá hiện đại, cho thấy tàn tích của vật liệu trước va chạm từ giai đoạn hình thành sớm nhất của Trái Đất.

Phát hiện này thách thức giả thuyết lâu nay rằng vụ va chạm lớn với một thiên thể có kích thước bằng sao Hỏa đã xóa sổ hoàn toàn bản chất hóa học ban đầu của Trái Đất. Thay vào đó, dường như một số vật chất cổ xưa đã chịu đựng được sự hỗn loạn sau vụ va chạm khổng lồ và tồn tại hàng tỷ năm giữa các hoạt động địa chất.

Các mô hình hóa và mô phỏng bổ sung đã củng cố giả thuyết rằng sự thiếu hụt kali-40 là tàn tích từ thời tiền Trái Đất. Các nhà nghiên cứu cũng kết luận rằng các mẫu thiên thạch hiện tại được ghi nhận không nắm bắt đầy đủ các khối xây dựng nên hành tinh của chúng ta.

Kết quả mở ra một góc nhìn mới về sự hình thành Trái Đất, cho thấy sâu bên trong hành tinh này ẩn chứa bằng chứng về một thế giới đã mất từng tồn tại trước khi Trái Đất như chúng ta biết ra đời.