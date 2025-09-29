Vệ tinh NISAR hé lộ hình ảnh radar đầu tiên của Trái Đất

(VTC News) -

Ngày 21/8, radar L-band của NISAR ghi lại hình ảnh đảo Mount Desert ở Maine, Mỹ. Màu xanh biểu thị rừng cây, màu hồng tím là các bề mặt cứng như đất trống và công trình.

Được chụp vào ngày 21/8/2025, hình ảnh này từ radar băng tần L của NISAR cho thấy Đảo Mount Desert của Maine, Mỹ. (Nguồn: NASA)

Ngày 23/8, vệ tinh tiếp tục chụp khu vực sông Forest ở North Dakota, cho thấy rõ rừng ngập nước, đất nông nghiệp và hệ thống tưới tiêu hình tròn.

NISAR cung cấp dữ liệu có độ phân giải cao phục vụ giám sát thiên tai, cơ sở hạ tầng, quản lý nông nghiệp và biến đổi khí hậu. Hệ thống radar có thể phân biệt cây cối, công trình và độ ẩm đất, giúp theo dõi sự thay đổi của bề mặt Trái Đất.

Ảnh chụp khu vực sông Forest ở North Dakota, Mỹ - những ô hình tròn và hình chữ nhật trên khắp hình ảnh hiện lên với các sắc độ cho thấy vùng đất này có thể là đồng cỏ hoặc đất trồng trọt. (Nguồn: NASA)

NISAR là vệ tinh đầu tiên mang cả radar L-band (do NASA cung cấp) và S-band (do ISRO phát triển). Radar L-band có bước sóng 25 cm, xuyên qua tán rừng và đo chuyển động đất chính xác đến từng milimet – cực kỳ hữu ích trong việc theo dõi động đất, núi lửa và lở đất.

Vệ tinh được phóng bởi ISRO ngày 30/7 và hiện đang hoạt động ở quỹ đạo cao 747 km. NASA JPL phụ trách phần radar L-band, hệ thống truyền dữ liệu và bộ ghi dữ liệu. ISRO đảm nhiệm radar S-band, thân vệ tinh và dịch vụ phóng.

Vệ tinh NISAR (hình ảnh minh họa) sẽ đo những thay đổi vật lý trên bề mặt Trái Đất nhỏ tới một centimet. (Nguồn: NASA)

NISAR sẽ quét bề mặt đất và băng hai lần mỗi 12 ngày, sử dụng ăng-ten hình trống rộng 12 mét – lớn nhất từng được NASA đưa vào không gian. Dữ liệu sẽ được truyền về qua mạng không gian gần của NASA.