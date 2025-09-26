Mỏ khai thác đất hiếm tự nhiên từ vũ trụ bay cách Trái Đất chỉ vài nghìn km

(VTC News) -

Vào năm 2024, tiểu hành tinh 2024 PT5 với bán kính khoảng 10 mét đã di chuyển gần hai tháng trong quỹ đạo của Trái Đất. Điều này thu hút sự quan tâm lớn từ giới khoa học và các đại diện trong ngành công nghiệp vũ trụ. Những vệ tinh mini như vậy vẫn được xem là mục tiêu đầy tiềm năng cho hoạt động khai thác tài nguyên trong tương lai.

Tiểu hành tinh 2024 PT5 lơ lửng gần Trái Đất – mỏ kim loại hiếm đang bay trong tầm với. (Ảnh minh họa, Nguồn: FineNews)

Các tiểu hành tinh được cho là chứa nhiều kim loại đất hiếm có giá trị như bạch kim, coban, sắt và vàng – những nguyên liệu thiết yếu trong sản xuất linh kiện điện tử và công nghệ năng lượng tái tạo. Theo ước tính trước đây của NASA, giá trị của các vật liệu này có thể lên tới hàng tỷ USD, và việc phát triển ít nhất 10 tiểu hành tinh hứa hẹn và có khả năng sinh lợi cao có thể mang lại doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Một lợi thế đáng kể của các vệ tinh mini là vị trí tương đối gần Trái Đất, giúp giảm chi phí vận chuyển và khiến quá trình khai thác trở nên tiết kiệm hơn so với việc tiếp cận các tiểu hành tinh nằm trong vùng vành đai chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Tuy nhiên, những vật thể như vậy lại rất khó phát hiện và theo dõi – trong suốt thập kỷ qua, các nhà khoa học mới chỉ ghi nhận được chưa đến mười trường hợp tương tự.

Quỹ đạo bất thường của 2024 PT5 hé lộ tiềm năng khai thác tài nguyên từ không gian gần Trái Đất. (Nguồn: FineNews)

Các doanh nhân trong lĩnh vực vũ trụ đang phát triển những công nghệ tiên tiến nhằm bắt giữ và ổn định quỹ đạo của các vật thể này quanh Trái Đất để phục vụ mục đích khai thác. Ví dụ, các công ty như TransAstra và Tethers Unlimited đã đề xuất sử dụng lưới, tia cực tím và bức xạ mặt trời tập trung để thu giữ và xử lý các tiểu hành tinh, nhằm tách các kim loại hữu ích để vận chuyển về Trái Đất.

Trong giới học thuật, việc tìm kiếm và nghiên cứu các mặt trăng nhỏ đã được giao cho những cơ sở như Đài thiên văn Vera Rubin – nơi sở hữu máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Thiết bị này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể danh sách các tiểu hành tinh có thể khai thác trong tương lai gần.

Sự phát triển của công nghệ khai thác kim loại từ các tiểu hành tinh không chỉ có khả năng làm thay đổi toàn bộ thị trường kim loại hiếm, mà còn mở ra những chân trời mới cho việc khám phá không gian và thúc đẩy sự phát triển bền vững của các công nghệ trên Trái Đất.