Hé lộ cảnh tượng ngoạn mục của Trái Đất nhìn từ trạm Thiên Cung
(VTC News) -
Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc hé lộ đoạn video mới về những hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất nhìn từ quỹ đạo.
Ngọc Nguyên
(Reuters/CCTV+)
15:51 08/09/2025
Ngủ quên trong ô tô, người đàn ông trình báo mất gần 30 cây vàng
15:51 08/09/2025
Tin nhanh 24h
Vì sao thiên đường du lịch châu Á lại quay lưng với Google Maps?
15:51 08/09/2025
Tư liệu
Ông Zelensky: Cuộc gặp ở Alaska có lợi cho ông Putin
15:44 08/09/2025
Thời sự quốc tế
TP.HCM tạm ngưng hoạt động phòng khám nha khoa lấy gậy sắt đánh khách hàng
15:43 08/09/2025
Tin nhanh 24h
Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ công tác
15:42 08/09/2025
Chính trị
Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, VN-Index giảm hơn 40 điểm
15:35 08/09/2025
Tài chính
Ngày mai, bắt đầu thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng
15:30 08/09/2025
Thị trường
Quả lặc lè có tác dụng gì?
15:30 08/09/2025
Dinh dưỡng
Thi hoa hậu dưới dạng truyền hình thực tế
15:24 08/09/2025
Hoa hậu
Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 9/2025
15:21 08/09/2025
Thị trường
Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 nhận tranh cãi, Ban tổ chức nói gì?
15:20 08/09/2025
Hoa hậu
Giải pháp báo gọi y tá Medi Electronics giúp bác sĩ, bệnh nhân liên lạc 2 chiều
15:03 08/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lifebuoy: Từ 'ước mơ khoẻ mạnh' đến 30 năm vì sức khỏe người Việt
15:00 08/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Mẹo chữa hóc xương cá bằng cách súc miệng
15:00 08/09/2025
Gia đình
Công nghệ 8/9: Gián đoạn internet trên khắp Châu Á và Trung Đông
14:53 08/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Sau một đêm phê ma túy, tài xế taxi công nghệ tông liên tiếp 2 ô tô
14:42 08/09/2025
Bản tin 113
Cận cảnh siêu 'trăng máu' hiếm có giữa bầu trời Hà Nội
14:40 08/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Mạng lưới tiếng Việt toàn cầu: Từ lớp học nhỏ đến khát vọng giữ hồn dân tộc
14:40 08/09/2025
Người Việt bốn phương
Ngân hàng Nhà nước cảnh báo người dân thận trọng mua vàng
14:40 08/09/2025
Thị trường
Hơn 550 đoàn khách cao cấp từ 41 quốc gia đến TP.HCM trong 4 ngày
14:35 08/09/2025
Du Lịch
Phát hiện hồ nước ngọt khổng lồ dưới đáy biển Đại Tây Dương
14:30 08/09/2025
Khám phá
3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025
14:26 08/09/2025
Tuyển sinh
Vietnam Airlines tổ chức diễn đàn quốc tế chuyên sâu về khách hàng thân thiết
14:25 08/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chuyên gia chỉ rõ vị thế vững chắc của Việt Nam trước cơn bão AI
14:22 08/09/2025
Tư liệu
Hôn nhân như bộ phim của nam đạo diễn vừa rời VTV sau 25 năm gắn bó
14:20 08/09/2025
Sao Việt
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai về bữa ăn với Bí thư Bắc Giang ở nhà lãnh đạo cấp cao
14:18 08/09/2025
Pháp đình
Hai chàng trai ở Quảng Trị lao xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu tự tử
14:18 08/09/2025
Sống đẹp
Diện mạo mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau 3 tháng cải tạo
14:17 08/09/2025
Tin nóng
Thiếu tá công an ở Đắk Lắk hy sinh khi đang làm nhiệm vụ
14:04 08/09/2025
Bản tin 113