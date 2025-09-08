Đóng

Hé lộ cảnh tượng ngoạn mục của Trái Đất nhìn từ trạm Thiên Cung

(VTC News) -

Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc hé lộ đoạn video mới về những hình ảnh tuyệt đẹp của Trái Đất nhìn từ quỹ đạo.

 

 

Ngọc Nguyên (Reuters/CCTV+)
