Mạng lưới tiếng Việt toàn cầu kết nối cộng đồng năm châu

Lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu & Giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt” được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến ngày 29/9.

Nhu cầu bức thiết và sáng kiến kịp thời

Trong bối cảnh hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc giữ gìn tiếng Việt ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế cho thấy, thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài đối diện nguy cơ dần mai một ngôn ngữ mẹ đẻ, thiếu kết nối với cội nguồn văn hóa dân tộc. Nhiều gia đình kiều bào có mong muốn cho con học tiếng Việt nhưng gặp khó khăn do thiếu giáo viên, tài liệu chuẩn hóa và phương pháp phù hợp.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, uỷ viên MTTQ, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Tổng Thư ký Mạng lưới, ba mục tiêu cốt lõi của mạng lưới gồm: giữ gìn và phát triển tiếng Việt như biểu tượng bất biến của bản sắc dân tộc; Kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết; Quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu truyền thống ra thế giới.

Ông Nguyễn Duy Anh, Uỷ viên MTTQ, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Tổng Thư ký Mạng lưới phát biểu.

Mạng lưới sẽ hoạt động theo cơ cấu chuyên nghiệp gồm Ban Điều phối chung, Ban Cố vấn, các Ban chuyên môn và hệ thống đầu mối quốc gia. Trên nền tảng số, mạng lưới hướng đến mô hình “không biên giới”, tổ chức lớp học trực tuyến, xây dựng kho học liệu điện tử, tổ chức hội thảo quốc tế và kết nối thầy cô khắp năm châu.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai, khẳng định: “Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là hồn cốt dân tộc, là nhịp cầu kết nối bao thế hệ người Việt xa xứ với quê hương. Sáng kiến Mạng lưới ra đời từ mong muốn tạo dựng một mái nhà chung, nơi thầy cô và cộng đồng ở khắp nơi có thể sẻ chia, hỗ trợ và cùng nhau giữ lửa tiếng Việt.”

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai phát biểu khai mạc.

Giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt”

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là phần ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt”, do GS.TS Nguyễn Minh Thuyết và nhóm tác giả biên soạn. Bộ sách được đánh giá là công cụ học liệu quý báu, thân thiện, giúp việc học tiếng Việt với trẻ em kiều bào trở nên hấp dẫn, sinh động.

Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai đã biểu dương nhóm tác giả vì đóng góp trí tuệ và tâm huyết, đồng thời khẳng định bộ sách sẽ là nền tảng quan trọng cho hoạt động giảng dạy trong mạng lưới.

Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu ký kết với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT).

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam toàn cầu đã ký kết biên bản hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhằm phối hợp nghiên cứu, đào tạo, tập huấn giáo viên và chuyển giao công nghệ dạy – học trực tuyến. Đây được coi là bước tiến thiết thực để tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa tài liệu và xây dựng kho học liệu điện tử.

Mạng lưới cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Xây dựng “Bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới” làm cơ sở hoạch định chính sách hỗ trợ. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm quốc tế kết nối giảng viên và chuyên gia. Tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để thúc đẩy giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt .