Thắt chặt gắn kết Việt Nam – Nhật Bản tại lễ kỷ niệm ở Fukuoka

Tối 25/9, tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 15 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (2009–2025).

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 15 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nhật Bản và bạn bè quốc tế. (Ảnh: Lê Trọng)

Dấu mốc trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, trong 80 năm qua, Việt Nam đã đi qua nhiều chặng đường gian khó để trở thành một trong 35 nền kinh tế hàng đầu thế giới, với quy mô thương mại nằm trong nhóm 20 quốc gia lớn nhất.

Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do, thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ông khẳng định: “Trên hành trình ấy, không thể thiếu sự đồng hành của Nhật Bản – người bạn tin cậy, thân thiết. Việt Nam và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới từ năm 2023, tạo nền tảng mới để hợp tác ngày càng sâu rộng.”

Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản được thiết lập từ tháng 9/1973, đến nay vừa tròn 52 năm. Trên nền tảng đó, hai nước đã trở thành đối tác chiến lược của nhau, gắn kết trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến giáo dục, khoa học công nghệ, và hiện đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai điểm lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của cơ quan đại diện ngoại giao tại khu vực.

Theo số liệu năm 2025, Việt Nam xếp thứ hai trong danh sách các thị trường nước ngoài mà doanh nghiệp Fukuoka mong muốn mở rộng hợp tác. Xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt hơn 6,3 tỷ USD trong quý I năm nay, tăng hơn 12%, là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng và gắn bó kinh tế song phương.

Việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Hiroshima vào tháng 5/2024, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn tăng cường kết nối con người, doanh nghiệp, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác đầu tư, du lịch, giao lưu văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam với khu vực Chugoku.

“Kể từ năm 2009, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã luôn nỗ lực kết nối cộng đồng, bảo vệ quyền lợi cho bà con, đồng thời thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa – giáo dục giữa Việt Nam và các tỉnh Kyushu. Thành quả hôm nay có được nhờ sự ủng hộ, đồng hành quý báu của chính quyền Nhật Bản và bạn bè sở tại.”

Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro và Phu nhân xem triển lãm ảnh thành tựu 15 năm ngoại giao tại khu vực.

Với vai trò là cầu nối, Tổng Lãnh sự quán đã góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân Nhật Bản, đồng thời khích lệ tinh thần gắn bó của kiều bào với quê hương.

Kết nối từ Fukuoka – cửa ngõ phía Nam Nhật Bản

Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro khẳng định: Fukuoka từ thế kỷ XVII đã là cửa ngõ của Nhật Bản kết nối với châu Á. Ngày nay, Fukuoka tiếp tục mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, bán dẫn, nông nghiệp thông minh và giao.

Trao tặng Kỷ niệm chương cho các thế hệ Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 15 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật.

Đại diện bà con kiều bào xúc động chia sẻ niềm tự hào khi được đóng góp cho đất nước, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục gìn giữ bản sắc, ngôn ngữ và truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản.