'Phong cảnh ký ức Việt Nam' khai mạc tại Fukuoka, Nhật Bản

(VTC News) -

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật châu Á Fukuoka tổ chức Triển lãm “Phong cảnh Ký ức Việt Nam” tại Bảo tàng Mỹ thuật châu Á Fukuoka.

Đông đảo khách thăm quan bày tỏ cảm xúc khi tham quan Triển lãm “Việt Nam đầy tự tin và quả cảm bước qua cuộc chiến tranh”.

Triển lãm là hoạt động văn hóa đặc biệt nhằm giới thiệu tới công chúng Nhật Bản và bạn bè quốc tế những tác phẩm hội họa về lịch sử Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên một triển lãm về chiến tranh Việt Nam được trưng bày tại Fukuoka, với hơn 100 tác phẩm của nhiều thế hệ họa sĩ nổi tiếng Việt Nam, tái hiện hình ảnh làng quê, con người, những chặng đường gian khổ và hào hùng của dân tộc Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai nhấn mạnh rằng mỗi bức tranh là một lát cắt của ký ức, vừa phản ánh những mất mát, chia ly vừa thắp sáng niềm tin, ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình – những giá trị bền vững mà nhân dân Việt Nam luôn trân trọng.

Bà khẳng định Triển lãm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức dân tộc, mà còn là nhịp cầu văn hóa nối liền Việt Nam và Nhật Bản – hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về truyền thống, văn hóa và khát vọng hòa bình.

Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai hướng dẫn khách thăm quan và nói về ý nghĩa lịch sử của từng tranh vẽ cổ động kháng chiến.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật châu Á Fukuoka, ông Ohno Tetsuji, cho biết các tác phẩm trưng bày không chỉ lưu giữ ký ức về lịch sử và con người Việt Nam mà còn góp phần kết nối công chúng Nhật Bản và Việt Nam với những giá trị nhân văn và khát vọng hòa bình.

Toàn bộ tác phẩm tại triển lãm đều được tuyển chọn kỹ lưỡng với sự hợp tác chặt chẽ của các nghệ sĩ và bảo tàng mỹ thuật Việt Nam.

Đại diện Quỹ Mitani về Bảo tồn và Phát huy văn hóa nghệ thuật, ông Kajitani Tadahiro, chia sẻ về dự án phục dựng các tác phẩm tranh lụa của cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh – danh họa tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam. Đến nay, Quỹ đã phục dựng thành công 16 tác phẩm và dự kiến tiếp tục phục dựng thêm 12 tác phẩm trong các năm tiếp theo.

Triển lãm “Phong cảnh Ký ức Việt Nam” mở cửa đón khách từ ngày 12-30/9, không chỉ là dịp để tôn vinh nghệ thuật và lịch sử Việt Nam mà còn là cầu nối góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc trong thời đại mới, đồng thời khẳng định quyết tâm của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước.